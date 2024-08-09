Дисквалификация США и решающие 0,07 секунды: Канада выиграла золото в эстафете 4×100 метров

Сборная Канады получила золотую медаль в эстафете 4х100 метров на Олимпийских играх 2024.

Канадская команда, в составе Аарона Брауна, Джерома Блейка, Брэндона Родни и Андре де Грасса, преодолела дистанцию за 37,50 секунды. Вторыми до финиша добрались представители Южной Африки. Тройку замкнула Великобритания.

1. 🥇 Канада - 37,50;

2. 🥈 Южная Африка - 37,57;

3. 🥉 Великобритания - 37,61.

Отметим, что сборная США получила сенсационно дисквалификацию в эстафете. Американец Коулмэн не смог передать палочку Кеннету Беднареку после первого этапа, врезавшись в него.

Также с соревнования снялся трехкратный призер Олимпиады Ноа Лайс, который накануне заболел COVID-19. За всеми главными событиями 14 дня Олимпийских игр 2024 года удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.