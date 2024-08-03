Чептегей с олимпийским рекордом выиграл золото в эпическом забеге на 10 километров

Легкоатлет из Уганды Джошуа Чептегей получил золотую медаль в забеге на 10 километров на Олимпийских играх 2024.

Он показал лучший результат в истории турнира и финишировал в 26:43.14. Серебряную медаль завоевал Бериху Арегави из Эфиопии, отстав от Чептегея всего на 0,3 секунды, а Грант Фишер из США завоевал бронзу, отстав на 0,02 секунды от серебра.

Напомним, что Чептегей ранее установил мировой рекорд на этой дистанции. Он составляет 26:11:00.

1. 🥇 Джошуа Чептегей (Уганда) - 26:43,14;

2. 🥈 Бериху Арегави (Эфиопия) - 26:43,44;

3. 🥉 Грант Фишер (США) - 26:43,46.

Украина не была представлена в этом виде соревнований. Накануне украинская команда в составе Александра Погорелко, Татьяны Мельник, Даниила Даниленко и Марьяны Шостак не смогла преодолеть квалификацию в финал в смешанной эстафете на дистанции 4х400 метров.

Чемпион ведет текстовую трансляцию седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже.