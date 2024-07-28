14-летняя японка Йосидзава стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

14-летняя японка Коко Йосидзава завоевала золотую медаль по уличному скейтбордингу на Олимпийских играх-2024.

Она завершила финал с результатом 272.75 баллов. На втором месте оказалась ее землячка Лиз Акама. У нее в активе 265.95 очков.

Отметим, что на Токио-2024 победу в этом виде спорта одержала японка Момидзи Нисия. К моменту победы ей было всего 13 лет. Второй была ее сверстник Раиса Леал, которая в этом году оказалась на третьем месте.

Напомним, Чемпион ведет текстовую трансляцию второго дня Олимпийских игр-2024.