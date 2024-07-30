Не смогли. Завершение олимпийской футбольной истории

Сборная Украины по футболу завершила свои выступления в Париже на Олимпийских играх-2024. "Сине-желтые" уступили в 3 туре группового этапа сборной Аргентины (0:2), что не позволило пробиться в четвертьфинал.

На контрастах

Уезжая поездом из Парижа на решающий матч нашей команды в Лион, заметил присутствие в поезде определенного числа человек в футболках сборной Аргентины. Их было немного, но в мои предыдущие визиты сюда пассажиров в футболках Ирака и Марокко я не встречал.

Однако все в жизни познается на контрастах. А они были красноречивыми перед знакомым украинцам стадионом лионского "Олимпика". Если 24 июля здесь сновало немало групп иракских болельщиков, то на этот раз парами по 2-3 ходили люди с аргентинским и украинскими флагами. Изредка их могло быть пятеро, но очень редко. О матче с Марокко вообще нечего говорить: тогда и площадь перед ареной, и весь стадион был оккупирован арабскими "тиффози".

Читайте также : Фото репортаж Легендарная победа Харлана в Большом дворце Парижа

Тренировка "Олимпика"

Одним словом, если бы вы хотели найти иллюстрацию отсутствия аншлага, то нашли бы ее именно на Stade de Lyon. А чему удивляться, когда играют местный "Олимпик" в это время как раз совершал пробежку полем на клубных полях, расположенных как раз напротив арены. Вот играл бы местный клуб, атмосфера была бы совсем другой. На матч Украина – Аргентина было продано всего 13 тысяч билетов (вместимость стадиона – чуть ли не 60 тысяч). Вот вам и сухие цифры.

Руслан Ротань выставил на игру тот же состав, что и начинал здесь наше выступление на турнире матчем против Ирака. Собственно, дисквалификация Салюка, изъятого в игре против Марокко, не давала какой-либо вариативности, к тому же Таловеров очень уверенно вошел в предыдущую игру.

Аргентинцы с мячом

Мяч в центре поля разыграли аргентинцы, но игра началась как-то слишком спокойно. Первые три минуты южноамериканцы без спешки катали мяч по полю. К концу четвертой минуты наши впервые нарушили правила в центре поля, однако Селесьон продолжала держать мяч у себя. Бело-голубые делали немало передач поперек поля, но украинцы четко перекрывали зоны, поэтому, кроме нескольких силовых прострелов, с которыми "сине-желтые" справлялись, действующие чемпионы мира (не забывайте, что в олимпийской команде Аргентины таких четыре) ничем в стартовые минуты не запомнились.

Оживление игры

А вот на 11-й мин у Аргентины прошла первая очень опасная атака: Отаменди длинным пасом из глубины нашел Симеоне, тот отбросил на Альвареса, который целился в верхнюю девятку, но пробил немного выше. После этого нашим удалось перехватить мяч и организовать первую осмысленную контратаку: начиная с 14-й минуты, украинцы начали действовать быстро и остро, не только отбиваясь от атак грозных соперников.

На 16-й минуте мы снова, как и в матче с Ираком, увидели наработанную комбинацию "сине-желтых": Криськив со штрафного отдал пас на набегавшего в штрафную зону Батагова, однако удар защитника низом заблокировали его коллеги по амплуа с противоположной стороны. К сожалению, как и в матче с арабами, реализовать замысел не удалось.

Последователи Марадоны

Снова проскочила контрастная аналогия с марокканским матчем: в общей тишине стадиона время от времени выделялась активностью аргентинская трибуна за воротами Геронимо Рулли. Ребята в "бело-голубых" футболках или без них все время пели песни и скандировали, а на фронте у их группы гордо развевались баннеры с изображением идола футбола – Марадоны.

Во второй половине тайма показал, что умеющий обыгрывать и аргентинцев Максим Брагару, пройдя своего визави, навесы на левый край штрафной, однако Максим Хлань, уже не впервые на этом турнире демонстрирующий умение высоко прыгать, не дотянулся до высокой подачи. Аргентинцы сразу дошли до нашего штофного и даже вошли в него: силовой прострел украинцы вынесли на угловой.

Водопей из-за жары

На 30-й минуте рефери назначил перерыв на водопой: удивился, почему не посреди тайма, может, забыл? На самом деле сегодня в Лионе крайне жарко (+38) и духота, поэтому ребята, вероятно, были благодарны за эту остановку. Пока сине-желтые пили воду, Руслан Ротань активно показывал и рассказывал подопечным, что следует делать в заключительные 15 минут тайма.

Очевидно, жара влияла на действия футболистов: в течение следующих 7 минут высоких скоростей нельзя было ожидать. Но завершающая пятиминутка тайма, которая затем превратилась в десятиминутку после добавленных рефери минут, получилась довольно ударной.

Ударное завершение тайма

Сначала Сикан снял мяч с головы Отаменди после навеса справа. Сразу за этим Симеоне обыграл Таловерова и Батагов, сместился и бил в угол (очень похожий эпизод по исполнению, когда нам забивал иракец). Однако на этот раз не так в угол и Фисюн дотянусь. Правда, через мгновение выяснилось, что был офсайд.

На 42-й едва не забил Альвареса, которого вывели на ударную позицию, но Мартынюк не отставал и помешал форварду "Манчестер Сити" пробить точно. А самый реальный голевой момент аргентинцы создали на 44-й минуте, когда Гонду, сыграв в стенку с Альваресом, выскочил на Фисюна: Кирилл спас в своих лучших традициях.

Забить в раздевалку? Могли

И здесь, как и в матче с Марокко, отразившись, украинцы получили шанс на гол. И не на один, а на целых два. Сначала Михайленко, получив пас от Криськив, обыграл оппонента и вышел на ударную позицию в пределах штрафной, но его выстрел заблокировали.

В этом матче аргентинцы показывали хорошие образцы защитного футбола, когда это было нужно, четко страхуя ошибавшихся партнеров.

В добавлении 5 минут ко времени первого тайма украинцы снова создали голевой шанс: на этот раз вышеупомянутые исполнители сменились местами: Михайленко обыграл защитника и отдал на Криськив и тот, словно сыграл хладнокровно, на покушении убрав одного аргентинца, но трое других частоколом ног перекрыли траекторию полета. . Перед самым свистком на перерыв Рубчинский классно пробил, целясь в верхний угол – Рулли потащил.

0:0 – статистика первого тайма отмечала 5 ударов Аргентины (два в створ) против 6 наших (один в створ), владение мяча 43 на 57 процентов в пользу команды Маскерано. Совершенно ровная игра.

Шок после перерыва

Однако равенство может быть понятием очень шатким. Начало второго тайма сразу же усложнило украинцам задачу – Аргентина забила и сделала это зрелищно. На 47-й минуте Тьяго Альмала, разогнавшись с середины поля, финтом ушел от встречи с Таловеровым и пробил на исполнение в верхний правый угол. Выполнил почти идеально, у Фисюна шансов практически не было. 0:1 и нужно забивать дважды (Марокко после первого тайма громило Ирак 3:0).

Ротань, не долго ожидая, по уже привычной тактике почти сразу производит тройную замену. На 59-й минуте вместо Михайленко, Брагару и Сикана выходят Очеретько, Федор и Краспопир. Свежие игроки добавили динамики и на 68 минуте Криськив попытался повторить трюк аргентинца, но мяч не летел так в угол и вратарь этот удар получил.

Развязка

На 74-й минуте, возможно, лучший шанс за весь матч был у Краснопира: форвард был с мячом в центре штрафной и уже бил мимо вратаря, но Рулли подстраховал защитник.

В игре с таким оппонентом, как Аргентина шанс, если и есть, то только на мгновение. Это красноречиво доказали два эпизода, которые были у Олега Очеретько. На 79-й минуте Олег мог пробивать из пределов штрафной и расстреливать Рулли, но "дедушка" Отаменди заблокировал удар, пока наш полузащитник подбирал ногу. А на 95-й минуте Очеретько уже бил метров с 11, однако пробил неточно. В промежутке между этими ударами аргентинцы сняли все возможные вопросы победителя в игре: Зенон мощно пробил, Фисюн отбил, но Эчевери четко сыграл на добивании.

Были ли шансы?

Упрекать ребят Ротаня не поворачивается язык, потому что они выкладывались на все 100 процентов, а то и больше, однако можно ли самоотдачей пересилить постоянно ощущаемый у Аргентины класс? Даже когда нашим ребятам удавалось прорвать первый редут обороны, за ним рос второй и третий. Аргентинцы – очень сильные и, объективно, трудно сказать, за что мы могли их победить.

Аналогии с Евро возникают непроизвольно: место в плей-офф было потеряно в первом матче. И, пожалуй, шансов у Украины было больше, если бы во Францию уехала хотя бы часть тех, кто был в стартовом составе на молодежном Евро-2023. Но этот вопрос не к тем, кто сражался сегодня и в двух предыдущих играх на Олимпиаде. Эти ребята были настоящими бойцами, достойно противостоявшими каждому из соперников. За это им нужно сказать спасибо! Вы хотели большего? Для этого нужно было усилить состав.