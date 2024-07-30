Украина проиграла Аргентине и вылетела из футбольного турнира Олимпиады в Париже

В Лионе на поле стадиона "Парк Олимпик Лион" состоялся матч третьего тура группового раунда футбольного турнира в рамках Игр-2024 между олимпийскими сборными Украины и Аргентины.

Подопечным Руслана Ротаня для выхода в плей-офф была нужна исключительно победа над командой, которую многие эксперты еще до начала турнира определили как одного из главных претендентов на золотые награды.

Имел значение и результат параллельного матча между Марокко и Ираном, ведь ничья в том поединке могла бы позволить "сине-желтым" выйти в плей-офф даже в случае мировой с аргентинцами, однако еще в первом тайме марокканцы де-факто решили свой вопрос об участии в 1/4 финала, забив три мяча.

Впрочем, украинцы даже не надеялись на подарок судьбы и играли исключительно на победу. И вполне могли забивать гол в раздевалку, однако голкипер аргентинцев Рульи надежно играл на последнем рубеже обороны и спас команду, в частности, после дальнего выстрела от Рубчинского.

А в начале второго тайма Аргентина забила. Тьяго Альмада подхватил мяч и по центру поля дошел до полукруга штрафной украинцев, откуда сильно пробил в угол — Кирилл Фесюн оказался бессилен.

К сожалению, переломить ход поединка команде Ротаня не удалось. В компенсированное ко второму тайма время аргентинцы забили второй раз, окончательно похоронив мечты "сине-желтых" о четвертьфинале.

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Олимпийская сборная Украины, набрав три очка на групповом раунде, завершила выступление на дебютных для себя Играх. Аргентинцы со второго места вышли в 1/4 финала, где будут противостоять победителю группы А.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир

Групповой этап. Третий тур. 30 июля

Украина — Аргентина 0:2

Голы: Альмада (48), Эчеверри (90+1)

Украина: Фесюн — Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк (Сыч, 70), Рубчинский, Михайленко (Очеретько, 59), Крыськив, Хлань (Велетень, 78), Брагару (Федор, 59), Сикан (Краснопир, 59).

Аргентина: Рульи, ди Чезаре, Солер (Амионе, 67), Фернандес (Зенон, 67), Отаменди, Луян, Гондоу (Эссе, 58), Медина, Альмада (Бельтран, 80), Альварес (Эчеверри, 80), Симеоне.