Магучих: Я хочу улучшить свой мировой рекорд

Украинская легкоатлетка и олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих намерена побить свой мировой рекорд.

Об этом она рассказала после завоевания золота в Париже.

— Удача сегодня была на нашей стороне, у нас две награды, это действительно важно сейчас в это сложное время для нашей страны. Потому что мы боремся за медали, чтобы потом иметь возможность общаться с международными СМИ, рассказывать о войне в Украине, что она продолжается, что мы продолжаем бороться за нашу независимость.

— Есть олимпийское золото, есть рекорд, что дальше, какие вершины?

— Нет предела для усовершенствования. Буду дальше совершенствоваться, устанавливать новые рекорды.

— Как вы думаете, какая человеческая граница рекорда в прыжках в высоту?

— Знаете, многие говорили, что невозможно побить мировой рекорд — 2,09, но я это сделала, показала, что это возможно. Рекорды созданы для того, чтобы их бить, постараемся это делать и прыгать выше.

— На 2,02 м было волнение, когда ушли?

— Были, но я пыталась себя настроить, что все хорошо, успокойся, потому что я приехала на эту Олимпиаду фаворитом, лидером мира. Хотелось просто наслаждаться, конечно, когда не прыгнула Никола, я поняла, что у меня есть золото Олимпийских игр и я очень благодарна тренеру, потому что она всегда говорила, что нужно прыгать с первой попытки, потому что это играет очень важную роль. Сегодня я прыгнула все с первой попытки, и это дало мне эту золотую награду.

— Что было не так с планкой на 2,02 м, вы как будто перелетели, но она шатается и падает?

— Вот такое случается. Действительно, вылетала с запасами, но немного не доделала. Вот о чем мы говорим, что есть над чем работать и есть что совершенствовать, чтобы потом выходить и брать более высокие высоты.

— Это ведь другой сектор, чем тот, что вы устанавливали мировой рекорд?

— Конечно, это другой стадион.

— Этот сектор тяжел для прыжков?

— Я не скажу это. Во-первых, мы все прыгаем в равных условиях, здесь новый стадион, там был немного старый, но сегодня просто так, сегодня 2 м. Дорожка была хорошая, можно было прыгать, я рассчитывала, что прыгну выше, но я счастлива, что в меня золотая награда. Это самое важное.

— Старт на 1500 м не сбил вас?

— Нет. Если мы посмотрим на мой сезон, на мои прыжки, то я и жду давно и имею опыт, что проводятся параллельно соревнования и до того были 400 м с барьерами на других соревнованиях, поэтому я привыкла. Это наши реальности, я думаю, что на это не следует обращать внимание.

— Вы перенесли на 2,04 попытку, в чем была идея?

— В том, что я была уже олимпийской чемпионкой и мне хотелось прыгнуть повыше, поэтому перенесла на 2,04 последнюю попытку.

— Можно было 2,02, а потом выше.

— Да, но зачем тратить энергию на 2,02, если хотелось повыше.

— Вы постоянно лежали, а соперницы сидели, о чем думали в этот момент?

— На самом деле я лежу, чтобы отдохнуть между попытками. Я не думаю ни о чем, могу посмотреть на небо, посмотреть на другие соревнования, там как раз молот метали напротив нас. Но стараюсь не думать или просто настраиваться, чтобы сделать всё правильно.

Накануне Олимпийских Игр Ярослава прыгнула 2,10 м и побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. Также украинка является действующей чемпионкой мира.

Напомним, Ярославе не подчинилась отметка 2,02 и 2,04 в финале ОИ-2024, однако из-за меньшего количества попыток на 2,00 она стала золотой медалисткой. Бронзу завоевала другая украинка Ирина Геращенко. Для Магучих это вторая награда Олимпиады, в Токио-2020 она стала третьей, прыгнув 2,00 м со второй попытки.

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