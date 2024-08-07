Леватель поборется за бронзу из-за дисквалификации ее обидчицы в четвертьфинале

Борьба свободного стиля Оксана Ливач выступит в поединке против японки Юи Сусаки за бронзовую медаль по вольной борьбе среди женщин (до 50 кг) на Олимпийских играх 2024.

Произойдет это из-за дисквалификации индусской Винеш Пхегот, которая нарушила правила соревнований, ведь не уложилась в лимит веса 50 килограммов. Вместо нее за золотую медаль сразится американка Сара Энн Гильдебрандт, которая до этого уступила в полуфинале.

Благодаря этому вместо утешительной стычки украинка проведет поединок с Юи Сусаки, действующей олимпийской чемпионкой. Схватка состоится сегодня, примерно в 21:50 по киевскому времени, и определит бронзовый призер этой дисциплины среди женщин.

Напомним, Ливач в 1/8 финала одолела представительницу Узбекистана Актенге Кевнимжаеву (10:0). Оксана является бронзовым призером чемпионата мира 2018 и чемпионкой Европы 2019 года.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.