Легендарного футболиста Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже

Легендарного футболиста и тренера Артура Антунеса Коимбру (Зико) ограбили в Париже, куда он приехал по приглашению бразильской делегации на Олимпийские игры.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

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Вечером 25 июля Зико покинул отель на такси. Когда он сел в автомобиль, к водителю подбежал неизвестный и отвлек его внимание. В это время подельник преступника украл портфель Зику с пассажирского сидения.

В украденном портфеле находились часы Rolex, бриллианты, наличные деньги (2 тысячи евро и 2 тысячи долларов) и украшения. По факту происшествия было начато расследование. Его поручили бригаде по противодействию бандитизма.

Напомним, Зику является одним из величайших футболистов в истории. В составе сборной Бразилии, за которую в течение карьеры он забил 52 гола в 72 матчах, Зику стал бронзовым призером чемпионата мира 1978 года. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу (1995, 1996).

Сегодня, 26 июля, в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр 2024 года. Бразилия, в отличие от Украины, не квалифицировалась на футбольный турнир, однако будет бороться за медали во многих других видах спорта.