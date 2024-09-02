Козина: Это ненормально. Спортсменки с протезами играют против тех, у кого их нет

Украинская бадминтонистка Оксана Козина недовольна тем, что спортсменки с протезами играют против тех, у кого их нет. По ее мнению, Международная федерация бадминтона должна пересмотреть разделение спортсменок на классы.

Ее слова передает Общественное.

"Если бы этого класса не было, как сейчас есть, стала бы чемпионкой Паралимпийских игр. Это уже доказали эти соревнования: победила соперниц, которые были на чемпионате мира-2022. Думаю, что в BWF увидели, что выходит, когда спортсменки с протезами играют с теми, у кого их нет. Может, они это изменят, и я буду об этом говорить. В воскресенье общались с моими соперницами, у которых есть протезы — они очень недовольны этим, потому что у нас нет возможности взять медали, которых мы заслуживаем. Думаю, что мы будем над этим работать, потому что это ненормально. Знала, что так будет изначально, но расстроена, потому что я и другие девушки, которые с протезами должны были быть претендентками на медали", — сказала Оксана.

Козина не смогла принести Украине медаль в бадминтоне на Паралимпиаде-2024. Сначала она уступила индонезийцам Конити Ихтиару Сякуро, но не смогла пройти в финал, а в бронзовой схватке проиграла представительнице Нигерии Марьям Боладжи.

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После четвертого соревновательного дня наша сборная занимает 11 место в медальном зачете, имея 27 наград: 3 золота, 10 серебряных и 14 бронзовых.

За всеми важнейшими событиями пятого соревновательного дня Паралимпийских игр 2024 удобно следить в текстовой трансляции Чемпиона.