Снова не хватило несколько десятых: Ковтун стал четвертым в свободных упражнениях на Олимпиаде-2024

Украинский гимнаст Илья Ковтун занял четвёртую позицию на Олимпийских играх-2024 в свободных упражнениях. 20-летний житель Черкасс заработал за выполнение своей программы баллы 14,533 балла.

Победу одержал филиппинец Карлос Юло, получивший 15,000 балла. Эта награда стала для него первой на Олимпиадах. Серебро завоевал чемпион Токио-2020 на этом снаряде, уроженец Днепра, представляющий Израиль Артем Долгопят. Тройку на пьедестале почета запер британец Джейк Джерман.

1. 🥇 Карлос Юло (Филиппины) — 15,000;

2. 🥈 Артем Долгопят (Израиль) — 14,966;

3. 🥉 Джейк Джерман (Великобритания) — 14,933;

4. Илья Ковтун (Украина) - 14,533.

Накануне 20-летний черкасец стал четвертым в престижном виде соревнований в спортивной гимнастике — многоборье. Украинцу не хватило 2 десятых для завоевания бронзовой медали. Для Ильи Ковтуна соревнования не завершаются, 5 августа он сразится за медаль на своем коронном снаряде — опорные брусья.

Для Ковтуна это вторые Олимпийские игры. 20-летний гимнаст занял седьмое место в командном первенстве в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году), а также стал одиннадцатым в одиночном многоборье. Черкасец является двукратным призером чемпионатов мира – серебро 2023 года в бельгийском Антверпене и бронза 2021-го в Китакюсю (Япония).

Напомним, что сегодня, 3 августа, также состоится соревнование на коне. За медаль сразится другой украинский гимнаст Олег Верняев.

Верняев является двукратным призером Олимпийских игр. В Рио-2016 уроженец Донецка завоевал золото на параллельных брусьях и серебро в многоборье. Также Олег является многократным призером чемпионатов мира, в частности, он получал золото на параллельных брусьях в китайском Наннине-2014.

Ранее мужская украинская команда в составе Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняева и Ильи Ковтуна заняла 5 место в командном многоборье с результатом 254,761 балла.

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