Новозеландка Лиза Кэррингтон стала восьмикратной олимпийской чемпионкой в гребле на байдарке.

На Играх-2024 она выиграла свою третью золотую медаль, к победе в байдарке-четверке и байдарке-двойке она добавила еще золото байдарки-одиночки. Также Лиза установила олимпийский рекорд, обойдя венгерку Тамару Чипеш, для которой это тоже третья награда в Париже (серебро в байдарке-двойке и бронза в байдарке-четверке).

Бронзовую награду байдарки-одиночки завоевала датская гребля Эмма Ергенсен. Для нее это первая награда на Играх-2024 и четвёртая в карьере. Ранее она добывала серебро в байдарке-одиночке на 500 метров в Рио-2016, а также две бронзы в Токио-2020 — байдарка-одиночка на 200 и 500 метров.

1. 🥇 Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 1:47,36;

2. 🥈 Тамара Чипеш (Венгрия) - 1:48,44;

3. 🥉 Эмма Ергенсен (Дания) - 1:49,76.

Отметим, что украинская спортсменка Мария Повх не смогла пройти в медальный финал байдарки-одиночки на дистанции 500 метров, а в отрадном заезде финала С финишировала последней.

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