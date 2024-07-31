Украинки проиграли борьбу за бронзу Олимпиады-2024 в парной четверке

На Олимпийских играх 2024 в Париже украинская команда выступила в финальном заезде женских парных четверок в академической гребле.

Украину представляли Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова и Катерина Дудченко. Спортсменки преодолевали дистанцию 2000 метров – олимпийский стандарт в данной дисциплине начиная с 1912 года.

В финале украинкам противостояли команды Китая, Нидерландов, Великобритании, Германии и Швейцарии. Причем китаянкам Чэнь Юнься, Чжан Лин, Лю Ян и Цуй Сяотун принадлежит мировой рекорд 6,05,13, который они таким же составом установили на Играх в Токио-2020.

В начале финального заезда украинки шли на втором месте, проигрывая на первых 500 метрах только нидерландкам. Впоследствии Коженкову и компанию на экваторе дистанции опередили британки.

На финальном 500-метровом отрезке дистанции украинки потеряли темп проиграли борьбу за бронзу, пропустив вперед немок и швейцарок. Китаянки в статусе олимпийских чемпионок и рекордсменок мира финишировали последними.

Результат финального заезда женских парных четверок

1. 🥇 Великобритания - 6:16,31

2. 🥈 Нидерланды — 6:16,46

3. 🥉 Германия - 6:19,70

4. Швейцария - 6:20,12

5. Украина - 6:23,05

6. Китай - 6:27,08.

Украина впервые за восемь лет выступила в финале женских парных четверок на Олимпийских играх. На Олимпиаде в Рио украинки остановились в шаге от подиума — заняли четвертое место, тогда в состав также входили Дарья Верхосмотр и Анастасия Коженкова.

Анастасия Коженкова является олимпийской чемпионкой 2012 в этой дисциплине. Также на Играх в Париже должна была выступить еще одна триумфатор Лондона-2012 Наталья Довгодько, однако ее на месте первого номера команды заменила Евгения Довгодько, которая является женой брата Наталии.

Чемпион проводит текстовую трансляцию пятого дня соревнований Олимпийских игр 2024 года.