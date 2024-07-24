Париж-2024: где смотреть Олимпиаду онлайн в Украине

С 26 июля по 11 августа в столице Франции – Париже состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры 2024 года. В общей сложности будет представлено 32 вида спорта, в которых 10 714 атлетов разыграют 329 комплектов медалей.

Сборная Украины на Играх будет представлена рекордно малым количеством участников – 140. Подробнее – ТУТ.

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Эксклюзивным бродкастером (транслятором) является Общественное Спорт:

Телевидение: Общественное Спорт и местные телеканалы Общественного (Общественное Киев, Общественное Чернигов и т.д.), включая ОТТ-сервисы;

Вебсайт: Общественный Спорт;

Радио: Радио Луч.

Всего украинских болельщиков ожидает более 200 часов прямых трансляций. На сайте вещателя будут доступны 4 отдельных плеера с разными потоками. Также зритель сможет каждый день просматривать экспертно-аналитические студии и дневники (дайджесты).

Первая трансляция запланирована уже на 24 июля. Сборная Украины по футболу сыграет в матче группового этапа против команды Ирака.

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Полный объем трансляций Олимпиады будет доступен Warner Bros. Discovery, доступный всем абонентам MEGOGO.

Дополнительно к Eurosport 1 и Eurosport 2, где основное внимание уделяется премиальным видам спорта, таким как легкая атлетика, плавание, гимнастика, велоспорт на Eurosport 1, и видам спорта нового поколения на Eurosport 2, дополнительные брендированные каналы Eurosport 3 — Eurosport 9. видов спорта и гольфа, артистических видов спорта, футбола, баскетбола, бойцовских видов спорта, гандбола и волейбола. Эти семь специализированных спортивных каналов, ориентированных на прямые трансляции, обеспечат более 800 часов прямого эфира, а также будут предлагаться отложенные и повторные трансляции.

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Лучшее из Олимпийских игр в Париже 2024 можно будет увидеть на специальном канале 4K, где будут транслироваться церемонии открытия и закрытия, легкая атлетика, волейбол, плавание, велоспорт, дзюдо, спортивная гимнастика и многое другое в формате ультравысокой четкости.