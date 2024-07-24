Состав сборной Украины: наименьшее количество участников в истории, больше всего легкоатлетов и 16 призеров предыдущих лет

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут XXXIII Летние Олимпийские игры 2024 года. 10 714 атлетов из 206 стран будут соревноваться за медали в 32 видах спорта. В общей сложности будет разыграно 329 комплектов наград.

Украина будет представлена в Париже наименьшем количеством спортсменов в своей истории. 140 отечественных атлетов примут участие в 26 видах. Самое крупное представительство "сине-желтых" в легкой атлетике - 25. Меньше всего – в бадминтоне – 1. В первый раз в Олимпийских играх примет участие футбольная сборная Украины.

Отметим, что для мастера шаровой стрельбы Елены Костевич Олимпийские Игры в Париже станут 6-ми! Костевич — чемпионка Афин и многократный призер главных спортивных соревнований четырехлетия. Для чемпионки Пекина-2008 Ольги Харлан – это 5-я Олимпиада.

Напомним, на предыдущих играх в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей (1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых) и заняли самое низкое в истории, 44 место в медальном зачете.

Интересно, что государство выплачивает чемпионам и призерам немалое денежное вознаграждение, значительно большее, чем, например, в США.

В составе сборной Украины 18 призеров Олимпийских игр разных лет и 6 чемпионов. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Список украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже

Бадминтон (1)

Женщины (1): 1. Полина Бугрова (одиночная категория).

Бокс (3)

Мужчины (3): 1. Айдер Абдураимов (57 кг); 2. Дмитрий Ловчинский (92 кг+); 3. Александр Хижняк (80 кг).

Вольная борьба (7)

Женщины (4): 1. Алина Акобия-Грушина (57 кг); 2. Ирина Коляденко (62 кг); 3. Оксана Ливач (50 кг); 4. Татьяна Сова (68 кг).

Запасная: Юлия Ткач, 68 кг.

Мужчины (3): 1. Юрий Идзинский (125 кг); 2. Василий Михайлов (86 кг); 3. Мурази Мчедлидзе (97 кг).

Запасные: Муххамед Алиев (86 кг); Александр Хоцяновский (125 кг).

Греко-Римская борьба (2)

Мужчины (2): 1. Жан Беленюк (87 кг); 2. Парвиз Насибов (67 кг).

Брейкинг (3)

Мужчины (1): 1. Олег Кузнецов (личная).

Женщины (2): 1. Анна Пономаренко (личная); 2. Екатерина Павленко (брейкинг).

Тяжелая атлетика (1)

Женщины (1): 1. Камила Конотоп, 59 кг.

Велосипедный спорт (4)

Женщины (2): 1. Яна Беломоина (маунтенбайк); 2. Юлия Бирюкова (шоссе).

Мужчины (2): 1. Александр Гудыма (маунтенбайк); 2. Анатолий Будяк (шоссе).

Гребной слалом (1)

Женщины (1): 1. Виктория Усс, слалом (К1, С1, Х1).

Академическая гребли (6)

Мужчины (2): 1. Станислав Ковалев, 2. Игорь Хмара (оба — двойка парная легкого веса).

Женщины (4): 1. Екатерина Дудченко, 2. Дарья Верхосмотр, 3. Анастасия Коженкова, 4. Евгения Довгодько (все – четверка парная).

Запасная: Наталья Довгодько.

Гребля на байдарках и каноэ (8)

Женщины (3): 1. Людмила Лузан (каноэ-двойка, 500 м, одиночка, 200 м); 2. Анастасия Рыбачок (каноэ-двойка, 500 м); 3. Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м).

Мужчины (5): 1. Павел Алтухов (байдарка-одиночка, 1000 м); 2. Дмитрий Даниленко, 3. Олег Кухарик, 4. Иван Семыкин, 3. Игорь Трунов (все каноэ – четверка).

Спортивная гимнастика (6)

Женщины (1): 1. Анна Лащевская (бревно).

Мужчины (5): 1. Олег Верняев (многоборье, команда); 2. Илья Ковтун (многоборье, брусья); 3. Игорь Радивилов (опорный скачок); 4. Радомир Стельмах (многоборье, команда); 5. Назар Чепурный (опорный скачок).

Художественная гимнастика (6)

Женщины (6): 1. Диана Баева, 2. Мария Высочанская, 3. Алина Мельник, 4. Валерия Перемета, 5. Кира Ширыкина (все – групповые упражнения); 6. Таисия Онофрийчук (индивидуальная программа).

Дзюдо (5)

Женщины (3): 1. Дарья Билодид (57 кг); 2. Кристина Гоман (78 кг+); 3. Елизавета Литвиненко (78 кг).

Мужчины (2): 1. Дельшот Хаматов (60 кг); 2. Богдан Ядов (66 кг).

Легкая атлетика (25)

Женщины (14): 1. Марина Бех-Романчук, 2. Ольга Корсун (обе - тройной прижок); 3. Ирина Геращенко, 4. Юлия Левченко, 5. Ярослава Магучих (все — прыжки в высоту); 6. Ирина Климец (метание молота); 7. Татьяна Мельник, 8. Марьяна Шостак (обе – смешанная эстафета, 4х400); 9. Анна Рыжикова (400 м с барьерами, смешанная эстафета, 4х400); 10. Людмила Оляновская, 11. Мария Сахарук, 12. Елена Собчук, 13. Анна Собчук (все – спортивная ходьба, 20 км); 14. Виктория Ткачук (400 м с барьерами).

Мужчины (11): 1. Андрей Проценко, 2. Олег Дорощук, 3. Владислав Лавский (все — прыжки в высоту); 4. Ван Банзерук, 5. Игорь Главан (оба – спортивная ходьба, 20 км); 6. Виталий Бутрим, 7. Даниил Даниленко (оба – смешанная эстафета, 4х400); 8. Роман Кокошко (толкание ядра); 9. Михаил Кохан (метание молота); 10. Артур Фельнер (метание копья); 11. Александр Погорелко (400 м).

Плавание (5)

Женщины (1): Ника Шарафутдинова (100 м на спине).

Мужчины (4): 1. Владислав Бухов (50 м вольным стилем); 2. Александр Желтяков (100м, 200м на спине); 3. Денис Кесиль (200 м баттерфляем); 4. Михаил Романчук (800 м, 1500 м вольным стилем).

Артистическое плавание (2)

Женщины (2): 1. Владислава Алексиева, 2. Марина Алексиева (обе – дуэт, групповые программы).

Скалолазание (2)

Женщины (1): 1. Евгения Казбекова (двоеборье).

Мужчины (1): 1. Ярослав Ткач (скорость).

Прыжки в воду (9)

Женщины (4): 1. Ксения Байло (синхронный скачок, вышка 10 м); 2. Виктория Кесарь (3 м – синхронные, индивидуальные); 3. София Лискун (вышка 10 м – синхронные, индивидуальные); 4. Анна Письменская (синхронные, 3 м).

Мужчины (5): 1. Кирилл Болюх, 2. Марк Гриценко (оба - вышка 10 м, синхронные); 3. Олег Колодий, 4. Данило Коновалов (оба - 3 м синхронные); 5. Алексей Середа (вышка 10 м, индивидуальные).

Стрельба из лука (2)

Женщины (1): 1. Вероника Марченко.

Мужчины (1): 1. Михаил Усач.

Пулевая стрельба (5)

Женщины (1): 1. Елена Костевич (пистолет)

Мужчины (4): 1. Виктор Банькин, 2. Максим Городенец, 3. Павел Коростилев (все – пистолет); 4. Сергей Кулиш (винтовка).

Стендовая стрельба (1)

Женщины (1): 1. Ирина Маловичко (круглый стенд).

Современное пятиборье (3)

Женщины (1): 1. Валерия Пермыкина.

Мужчины (2): 1. Александр Товкай, 2. Владислав Чекан.

Теннис (6)

Женщины (6): 1. Ангелина Калинина, 2. Марта Костюк, 3. Даяна Ястремская, 4. Элина Монфис (Свитолина) (все – одиночный); 5. Людмила Киченко, 6. Надежда Киченко (обе - пара).

Настольный теннис (3)

Женщины (2): 1. Саломея Братейко, 2. Маргарита Песоцкая (обе - одиночный).

Мужчины (1): 1. Ярослав Жмуденко (одиночный).

Фехтование (8)

Женщины (8): 1. Ольга Харлан, 2. Алина Комащук, 3. Елена Кровацкая (все — сабля, личные, команда); 4. Юлия Бакастова (сабля, команда); 5. Фейби Бежура, 6. Елена Кривицкая, 7. Власть Харькова (все – шпага, личные, командные); 8. Дарья Варфоломеева (шпага, команда).

Футбол (18)

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Мужчины (18): 1. Георгий Ермаков, 2. Илья Крупский, 3. Александр Мартынюк, 4. Максим Таловеров, 5. Валентин Рубчинский, 6. Алексей Сыч, 7. Олег Очеретько, 8. Николай Михайленко, 9. Игорь Краснопир, 10. Максим Брагару, 11. Максим Хлань, 12. Кирилл Фесюн, 13. Владимир Салюк, 14. Даниил Сикан, 15. Владислав Великан, 16. Арсений Батагов, 17. Олег Федор, 18. Дмитрий Крыськив.

Интересно, что фаворитом Олимпийских игр на победу в медальном зачете является команда США.

По мнению бейтингового оператора Favbet, американские атлеты получат наибольшее количество медалей в целом и золотых в частности.