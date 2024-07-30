Свитолина одержала волевую победу над Пегулой и вышла в 1/8 финала Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина (31) одержала победу над американкой Джессикой Пегулой (6) во втором круге Олимпийских игр-2024.

Поединок длился 1 час 49 минут и завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:3.

Первый сет был за шестой ракеткой мира. Однако украинка сумела переломить ход игры и провела почти эталонную вторую партию, проиграв только один гейм. Третий сет показался несколько напряженнее, но остановить пыл 29-летней одесситки было уже невозможно.

В общей сложности Свитолина совершила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала 5 из 8 брейкпойнтов.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Второй круг, 30 июля

Элина Свитолина (Украина) - Джессика Пегула (США) 4:6, 6:1, 6:3

В следующем круге Элина сыграет с чемпионкой Уимблдона-2024, чешкой Барборой Крейчиковой.

Отметим, что Свитолина является одной из двух украинских теннисисток, продолжающих соревноваться в одиночном разряде. Ранее Марта Костюк одолела представительницу Франции Клару Бюрель во втором круге.