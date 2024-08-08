Американец Уотсон установил мировой рекорд на Играх-2024, однако получил только бронзу

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 был разыгран комплект медалей в скалолазании на скорость среди мужчин.

Олимпийским чемпионом стал представитель Индонезии Леонардо Веддрик, принесший своей стране первую золотую медаль на Играх в Париже. В борьбе за золото ему уступил китаец Ву Пенг, удовлетворившийся серебром.

В поединке за бронзовую награду американец Сэм Уотсон установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 4,74 секунды. Отметим, что автором предыдущего рекорда является сам Уотсон. Из-за поражения в полуфинале, он не смог подняться выше третьей ступени пьедестала.

1. 🥇 Леонардо Веддрик (Индонезия)

2. 🥈 Ву Пэнг (Китай)

3. 🥉 Сэм Уотсон (США)

Напомним, Украину в этой дисциплине представлял Ярослав Ткач, не сумевший добраться до четвертьфинала в противостоянии с легендарным французом.

За всеми главными событиями 13 дня Олимпийских игр 2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.