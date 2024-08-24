Кто лучший в украинском спорте в истории нашей независимости и почему в рейтинге нет Бубки и Клочковой

Последние дни мы с коллегами из редакции Чемпиона долго дискутировали, выбирая 33 лучших украинских спортсмена за 33 года нашей независимости. Наиболее дискуссионным был вопрос критериев. Виталий Кличко не выступал ни на одной Олимпиаде, но каждый его чемпионский бой на протяжении многих лет смотрели миллионы украинцев. Рейтинги телетрансляций поединков действующего мэра Киева на Интере были значительно выше рейтингов трансляций сборной Украины по футболу, которую некоторое время транслировал этот же телеканал.

Как этот показатель можно сравнить с олимпийским золотом в стендовой стрельбе одессита Николая Мильчева, который в Сиднее-2000 установил уникальный олимпийский рекорд, набрав 150 очков из 150 возможных? Или с олимпийским чемпионом Пекина-2008, харьковчанином Виктором Рубаном, победившим в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из лука, где традиционно доминируют азиатские спортсмены?

Или как нам оценивать 4-кратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову, которая на протяжении всей полномасштабной войны живет во временно оккупированном Крыму, хотя, наверное, имела достаточно возможностей для того, чтобы переехать в Европу или в США, где уже давно проживает её родная сестра? Как оценивать Сергея Бубку, который половину активной карьеры представлял СССР, а в начале войны трусливым поведением отверг от себя большинство украинцев?

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Относительно Клочковой и Бубки мы нашли общий консенсус: не включать их в рейтинг. Но спорных вопросов в этой же плоскости оставалось больше, чем достаточно. Как нам оценивать двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, который с одной стороны имел блестящую карьеру в любительском и профессиональном боксе, а с другой, является городским сумасшедшим и радикальным сторонником православной секты Московского патриархата? Как оценивать первого в истории независимой Украины летнего олимпийского чемпиона, уроженца Мариуполя Вячеслава Олейника (греко-римская борьба), который в последние годы запомнился только видео, где он устроил драку с полицейскими?

С чисто спортивных дискуссий возникал вопрос, по какой шкале оценивать выигрыши украинцев на этапах Тур де Франс, телеаудитория которых составляет десятки миллионов фанов, (но грандтур не очень популярен в Украине). В свое время желтый биб победителей этапов на Большой петле одевали Сергей Гончар и Ярослав Попович. Может ли это равняться олимпийской медали в стрельбе или прыжкам на батуте, ведь общественный интерес к этапу французского гранд-тура значительно выше, чем ко всему олимпийскому турниру по не самым популярным спортивным дисциплинам? Как правильно оценивать Василия Иванчука, много лет находившегося в мировой элите шахмат?

Или входившего в топ-5 лучших теннисистов мира Андрея Медведева, который в начале 90-х отказался от привлекательного предложения (россияне предлагали киевлянину подарить квартиру возле Кремля) получить паспорт РФ и переехать жить в Москву? Андрей, у которого тогда в какой-то мере сохранялось типичное для почти всех спортсменов начала 90-х советское мышление, признался мне, что на решение отказать нынешнему врагу повлиял разговор с его русскоязычной мамой Светланой. Та сказала ему: "Сынок, не надо, мы — украинцы". К сожалению, у многих украинских футболистов, принявших тогда решение выступать за сборную России, рядом не было таких мам.

Безусловно, составленный редакцией Чемпиона рейтинг тоже получился субъективным. С 33 лет нашей независимости 23 я работаю в спортивной журналистике. И мое восприятие достижений украинских спортсменов, безусловно, отличается от этого же рейтинга коллег, которые на 20 лет моложе меня. Но, по моему мнению, нет альтернативы лучшему событию в истории нашей независимости — яркой победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в мае этого года в Эр-Рияде. Кстати, за считанные месяцы до этого Чемпион вернулся в свою Альма-Матер — холдинг Украинская Правда — и это была моя первая командировка от холдинга УП. Сейчас это выглядит несколько символично.

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Мы всегда гордились, что основателем Чемпиона является Георгий Гонгадзе. Это налагало на нас дополнительную ответственность. Сейчас же, благодаря поддержке холдинга, наша цель предельно проста — занять в своей спортивной нише те же позиции, которые Украинская Правда занимает среди других отечественных общественно-политических проектов. И мы не остановимся, пока не пройдем этот непростой путь.

Максим Розенко, специальный корреспондент Чемпиона