10 самых памятных мгновений украинского спорта за время независимости

Сегодня, 23 августа, украинцы традиционно празднуют День государственного флага — один из главных символов независимости и суверенитета Украины.

По этому случаю редакция Чемпиона подготовила для вас подборку из десяти самых памятных мгновений в украинском спорте за 33 года нашей независимости.

Оксана Баюл выиграла для Украины первую в истории золотую олимпийскую медаль

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В 1992 году, после распада СССР, украинские олимпийцы выступили на Играх в Барселоне в составе сводной сборной СНГ. Тогда наши земляки выиграли 16 золотых наград. Но поскольку Украина как отдельное государство впервые была представлена на зимней Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, свое имя в историю, прежде всего, вписала фигуристка Оксана Баюл. Её жизненный путь еще в подростковом возрасте был полон тяжелых испытаний: когда Оксане исполнилось 13, её мама умерла от рака, а отец оставил семью еще на 10 лет раньше. Через месяц после смерти мамы не стало бабушки, которая в неполных четыре года отвела Баюл на каток.

Первое время для девушки "отдушиной", помогавшей хоть временно заглушить боль и страдание из-за жизненных испытаний, был спорт. Упорный труд на катке принес удивительные результаты: в 1993-м она стала чемпионкой мира и вице-чемпионкой Европы. Чтобы оценить её финансовое положение на тот момент, достаточно знать, что Баюл пропустила церемонию открытия Олимпийских игр из-за отсутствия теплых штанов и риска простуды.

На играх, ставших для нее первыми и последними в карьере, Оксана Баюл выполнила одну из лучших коротких программ в истории фигурного катания, но в тот момент судьи оценили её выступление иначе, поставив оценки ниже, чем у американки Керриган. А на следующий день украинка травмировалась на тренировке, столкнувшись на льду с немецкой фигуристкой Таней Шевченко. В результате украинской спортсменке наложили несколько швов, и через два дня, применив обезболивающий препарат, она все же вышла на завершающую произвольную программу.

В решающей программе Баюл уверенно выполнила все элементы и уже собиралась завершать выступление тройным прыжком, когда сквозь шум зрителей услышала совет от тренеров, которые, чувствуя, что Оксана все еще уступает американке, кричали: "Тебе нужна комбинация!". Баюл за 15 секунд до конца сменила программу и с последней нотой выполнила каскад двойной аксель — двойной тулуп. Впрочем, даже его исполнение не лишило интриги: четверо из девяти судей отдали победу Керриган, а еще четверо Баюл. Все решил немецкий арбитр, бывший чемпион мира Ян Хоффманн, поставивший Оксане лучшие оценки за артистизм и этим выведший её на первое место.

Поднятия украинского флага на церемонии награждения пришлось ждать почти час, поскольку у организаторов не оказалось гимна Украины, потому что никто не ожидал победы наших спортсменов. Организаторы предложили поставить вместо него либо гимн СССР, либо гимн России, либо олимпийский гимн, но украинская делегация отказалась. К счастью, у руководительницы украинской делегации фигуристов Людмилы Михайловской была в гостинице кассета с украинским гимном, так что в тот день все же прозвучал гимн Украины на Олимпийских играх.

Динамо Киев — полуфиналист Лиги чемпионов 1998/99

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Сейчас в это сложно поверить, но 25 лет назад украинская команда играла в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. И не просто играла, а на равных противостояла грозной мюнхенской Баварии. Вряд ли кто-то после волевого прохода чешской Спарты в квалификации, когда киевляне победили соперника только в серии пенальти, мог надеяться на что-то историческое, однако подопечным Валерия Лобановского удалось воплотить в жизнь вожделенную сказку.

Причем тогда для выхода в плей-офф нужно было выигрывать свой квартет, или же становиться одной из двух лучших команд среди занявших второе место на групповом этапе. "Бело-синие", за которых тогда в частности играли Андрей Шевченко, Сергей Ребров и Александр Шовковский, оставили за бортом турнира французский Ланс, английский Арсенал и греческий Панатинаикос, а в четвертьфинале одолели в двухматчевом противостоянии мадридский Реал — 1:1, 2:0.

В Киеве по ходу первого полуфинального поединка с Баварией команда Лобановского вела в счете 3:1 и даже могла довести разницу в счете до трех мячей, но Виталий Косовский не смог реализовать выход один на один с Оливером Каном.

А дальше сработало известное футбольное правило "не забиваешь ты — забивают тебе": Баварии в конце второго тайма удалось вырвать результативную ничью.

В ответном матче в Мюнхене динамовцы имели немало голевых моментов, не уступали по игре, однако все решил один-единственный феноменальный гол Марио Баслера.

Бавария одержала минимальную победу (1:0), а вместе с ней билет в финал. У многих болельщиков до сих пор остается неприятный осадок от этого противостояния, но как же круто это было!

Андрей Шевченко выиграл Золотой мяч

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Когда заходит речь о лучшем футболисте в истории Украины, абсолютное большинство любителей игры миллионов без долгих раздумий назовут Андрея Шевченко. И это неудивительно, ведь он единственный, кто во времена независимости выиграл самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе — Золотой мяч.

За год до того, в 2003-м Шевченко помог Милану выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2004-м в составе "россонери" стал лучшим бомбардиром Серии А и чемпионом Италии. Кроме того, Андрей сделал хет-трик в матче за Суперкубок страны, что заставило экспертов сделать выбор в определении лучшего игрока в европейском футболе в пользу украинца.

Назвать этот успех случайным язык не поворачивается, ведь он постоянно был среди претендентов на это звание: в 1999 и 2000 годах попадал в тройку лучших, а в 2003-м занял четвертую строчку, так что все получилось вполне закономерно и заслуженно.

Украина вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

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Чемпионат мира 2006 года стал для сборной Украины по футболу первым в истории крупным международным турниром, поскольку до того "сине-желтые" не преодолевали барьер квалификации даже к чемпионатам Европы, каждый раз испытывая фиаско в шаге от цели — в отборочном плей-офф. На этот же раз удалось пройти в финальную часть напрямую, с первого места.

Жребий свел подопечных Олега Блохина на групповом этапе с командами Испании, Туниса и Саудовской Аравии. После разгромного поражения от испанцев (0:4) на старте турнира сохранять оптимизм было сложно, однако победы над саудитами (4:0) и тунисцами (1:0) позволили занять второе место в группе и выйти в стадию матчей на выбывание.

В 1/8 финала украинской сборной противостояла Швейцария — непростой соперник, но вместе с тем команда, с которой можно было играть на равных. Зрители не дождались забитых мячей ни за 90, ни за 120 минут, но менее интересным это противостояние не стало. А серия пенальти, определившая победителя, была настоящей вишенкой на торте.

Первый удар, выполненный звездным Андреем Шевченко, голкипер соперников отразил, что насторожило почти всех. Исключением точно стал Александр Шовковский, проведший один из лучших поединков в карьере. Два удара вратарь "сине-желтых" отразил, еще один мяч взяла на себя перекладина. Как итог — 3:0 в послематчевой серии благодаря голам Артема Милевского, Сергея Реброва и Олега Гусева.

Золото украинских саблисток на Играх в Пекине-2008

Ольга Жолнер, Ольга Харлан, Галина Пундик и Елена Хомрова Getty Images

В 2008-м 17-летняя украинская фехтовальщица Ольга Харлан поехала в Пекин на дебютные для себя Олимпийские игры. Партнерши Ольги по команде Елена Хомрова, Ольга Жовнир и Галина Пундык были опытнее, однако уже тогда Харлан выделялась на фоне других. Украинки прошли сборную России в четвертьфинале, а в 1/2 разобрались с американками.

Увидев лидерские качества в 17-летней девушки, тренеры именно ей доверили фехтовать в завершающей, самой ответственной стадии поединка с китаянками, которые, фехтуя на родной земле, уверенно направлялись к золотым наградам. Однако это был день Харлан: сначала Ольга отыграла семь уколов во втором поединке, а затем догнала китаянок в последней схватке и вырвала победу в один решающий укол — 45:44. Харлан заработала 22 очка из 45 командных и заявила о себе на весь мир.

Через 16 лет Харлан совершила подобный подвиг на Олимпиаде-2024 в Париже, чем сделала себя не только самой титулованной украинской спортсменкой в истории, но и настоящей легендой отечественного спорта.

Братья Кличко собрали все самые престижные титулы хевивейта

Виталий (слева) и Владимир Кличко Getty Images

В отличие от Александра Усика, ни один из братьев Кличко так и не стал абсолютным чемпионом мира. Владимир и Виталий когда-то пообещали своей матери, что никогда в жизни не будут боксировать в ринге друг против друга — и сдержали свое слово, несмотря на многомиллионные контракты, которые предлагали промоутеры за потенциальный бой.

Впрочем, в 2011 году братьям Кличко удалось установить к тому времени феноменальное достижение. На двоих они собрали все чемпионские пояса супертяжелого дивизиона: старший владел поясом WBC, а младшему принадлежали остальные — WBA, WBO и IBF.

2 июля, в международный день спортивной прессы, Владимир отобрал чемпионский пояс WBA, которого братьям не хватало для абсолютного доминирования в хевивейте, у британца Дэвида Хэя, победив единогласным решением судей.

Олимпийское золото украинских биатлонисток в Сочи-2014

Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко Getty Images

21 февраля 2014 года, когда в Украине завершалась Революция Достоинства, а Россия перешла к активным действиям по аннексии Крыма, хороших новостей было мало. В то время проходившие в российском Сочи Олимпийские игры 2014 подходили к своему завершению, а последними дисциплинами в биатлонных соревнованиях были эстафеты. Украинские биатлонистки Юлия Джима, сестры Вита и Валя Семеренко, а также Елена Пидгрушная считались одними из главных фавориток, однако награды, а тем более высшей пробы, никому не были гарантированы.

Первые пять огневых рубежей были пройдены отлично: лишь один дополнительный патрон, использованный Витой Семеренко, отличная скорость на дистанции, поэтому на стрельбу стоя на третьем этапе Валентина приходила лидером, с удобным гандикапом над преследователями. Однако сразу три неточных выстрела грозили штрафными кругами, которые позволили бы оппонентам перенять пальму первенства.

К счастью, младшая из сестер-близняшек (Валя родилась на 15 минут позже) смогла справиться с нервами и добила незакрытые мишени запасными патронами, передав эстафету Елене Пидгрушной первой. А капитан команды не позволила соперницам приблизиться к себе и довела эстафету до первого и пока единственного в истории Украины олимпийского золота в биатлоне. Гонка, которая навсегда запечатлелась в памяти каждого, кто её смотрел.

Триумф Юрия Чебана в Рио-2016



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На Олимпийские игры 2016 года Юрий Чебан ехал в статусе чемпиона Лондона-2012 и бронзового призера Пекина-2008. В то же время, вторая золотая олимпийская награда одессита — отнюдь не безоблачная история об успехе, ведь его карьера вполне могла завершиться на минорной ноте.

На чемпионате мира 2015, который служил квалификацией к Олимпиаде-2016, Чебан выступил провально, заняв лишь 9 место в коронной каноэ-одиночке на 200 метров. Этот результат не позволял отобраться на Игры, но Юрий все же получил право выступить на главных соревнованиях четырехлетия — помог отказ от выступления спортсмена из Океании.

Не обошлось без драмы и прямо на Олимпийских играх. В полуфинальном заезде Чебан финишировал третьим, тогда как по регламенту финалистами становились первые два места каждого из двух заплывов, а также два лучших спортсмена среди занявших третье место.

И сначала система отправила Юрия в утешительный финал, тем самым лишив его шанса посоревноваться за медаль. В другом полуфинале спортсмен, занявший четвертое место, показал лучший по времени результат. Однако после протеста эта ошибка была исправлена и украинец получил последний пропуск в финал.

Казалось бы, после такого надеяться на медаль, а тем более золотую — бесполезное дело, но Чебан даже на секунду не усомнился в своих силах. В течение всей дистанции он боролся за победу и только благодаря завершающему рывку, из-за которого даже выпал из лодки, в последний момент вырвал невероятную победу, подарив миллионам украинцев положительные воспоминания на всю жизнь.

Победа Украины над Швецией на пути в 1/4 финала Евро-2020

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Сборная Украины по футболу под руководством главного тренера Андрея Шевченко в 2021 году добилась своего главного успеха в истории чемпионатов Европы, дойдя до стадии 1/4 финала. Ради истины следует помнить, что тот турнир вполне мог выйти неудачным, ведь поражение от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) на групповом раунде позволяло рассчитывать на выход в плей-офф только по рейтингу третьих мест. К счастью, трех очков, набранных в игре с Северной Македонией (2:1) во втором туре, оказалось достаточно для того, чтобы получить последнюю путевку в стадию 1/8 финала.

Противостояла "сине-желтым" на пути в четвертьфинал Швеция, выигравшая группу с Испанией, Польшей и Словакией, а потому справедливо считавшаяся фаворитом. Однако подопечным Шевченко в компенсированное ко второму экстратайму время удалось забить победный мяч: Артем Довбик, тогда еще не являвшийся звездой даже в национальной команде и довольно неожиданно вышедший на замену, головой направил мяч в ворота, установив на табло такие приятные цифры — 2:1 в пользу сборной Украины.

Абсолютное чемпионство Александра Усика в хевивейте

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Когда украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, собрав все пояса в крузервейте, он заявил о готовности покорять хевивейт, на что большинство экспертов отреагировали смехом и скептицизмом, мол, украинец слишком маленький для супертяжелого веса, где в то время господствовали Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.

На зло хейтерам, Усику удалось победить нескольких соперников в королевском дивизионе и получить вожделенный бой с Энтони Джошуа. И хотя британца все считали фаворитом, Александр смог без особых проблем одолеть обидчика Владимира Кличко и вернуть в Украину титулы WBA, WBO, IBF, IBO, а затем защитить их в достаточно непростом реванше. До статуса абсолютного чемпиона оставалось лишь забрать последний пояс, принадлежавший Тайсону Фьюри.

"Цыганский король" долгое время избегал поединка с украинцем, однако, получив космический гонорар от саудовских шейхов, он все же согласился на "бой века".

В первой половине поединка Усик уступал по очкам, однако в конце девятого раунда он отправил Тайсона в нокдаун, а затем забрал чемпионские раунды и победил раздельным решением судей. Александр стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех главных поясов.

PS: Также рассматривались, но не были включены в десятку: победа сборной Украины по футболу над Россией в квалификации Евро-2000, бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, победа донецкого Шахтера в Кубке УЕФА, мировые рекорды Инессы Кравец и Ярославы Магучих, а также финал Лиги Европы УЕФА с участием Днепра.

Денис Шаховец, Чемпион