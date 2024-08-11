Их парализовало: Дерюгина объяснила выступление сборной Украины по художественной гимнастике

Главная тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Дерюгина назвала причины провала команды в групповом многоборье на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Цитирует Дерюгину Суспильне Спорт.

Украинки шли вторыми после программы с обручами (36.550 баллов), однако из-за потерь предметов получили низкую оценку за упражнения с тремя лентами и двумя мячами (29.150 баллов).

"Обручи сделали очень хорошо. Ну, вот у двоих [Киры Ширыкиной и Алины Мельник] паралич. Их парализовало: не смогли среагировать. Одной 16 лет, а вторая старшая. Не получилось. Если бы все сделали, были бы с медалью. Потому что реально сильная команда, все у них есть.

То, что они делают – элементы с вау-эффектом – это очень трудно отработать. Они тысячами их делали. Пошли на это, потому что один элемент дает надбавку 0.3, а второй, когда Перемет летит и впрыгивает [в обруч], никто больше не делает. Его показывали в замедленной съемке: это было очень красиво и эффектно. У нас дети немного с другими возможностями, но у двоих детей нервы, пожалуй, сдали немного. Нужно было просто поднять руки и взять мяч и все. А Кира еще с лентой никак не смогла сделать выпуск. Она грязно поймала, и была ошибка.

Можно ли было протестовать? Нет, нет смысла. Нельзя было терять, извините. За Украину мы старались", - сказала Дерюгина.