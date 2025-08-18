Ирина Дерюгина: Я безумно рада, что в Украине появилась Онофрийчук

Ирина Дерюгина – несомненно выдающаяся фигура в украинской гимнастике, которая всю свою жизнь посвятила этому виду спорта. Она является одной из самых титулованных гимнасток за всю историю и единственной гимнасткой СССР, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира (1977 и 1979 годы).

После завершения спортивной карьеры Дерюгина начала работать тренером, и также достигла немалого успеха. Ирина и сегодня продолжает развивать этот вид спорта. Сейчас легендарная спортсменка занимает должность президента Федерации гимнастики Украины.

Чемпион решил пообщаться с Ириной Дерюгиной и узнать, в каком состоянии находится украинская гимнастика. Кроме этого мы поговорили о феномене Таисии Онофрийчук, скандале в мужской спортивной гимнастике и проблемах инфраструктуры. И, конечно, не обошли стороной тему школы Дерюгиных, ведь помещение, в котором находится зал, может забрать Католическая Церковь.

– Какова сейчас ситуация со школой Дерюгиных?

– Я нахожусь в Ужгороде, и мы вскоре едем на Чемпионат мира. Пока никаких новостей нет. Я знаю, что Октябрьский Дворец планируют передать определенной организации, при этом часть здания должна отойти к школе, однако условия такой передачи пока не были предметом обсуждения. Поэтому этот вопрос остается открытым.

– Расскажите немного об Онофрийчук. Она очень ярко засияла, выиграла почти все. Как ей это удалось?

– Вы знаете, этот ребенок обладает просто феноменальным трудолюбием. Много талантливых детей, но не все так работают и так любят выступать. Нужно хотеть выступать, любить это и очень сильно стараться. И у нее это есть. Она очень любит выступать, очень любит публику.

Она очень смелая девочка. Мы ждали 28 лет такого результата, чтобы быть первыми на чемпионате Европы. В этом году она стала чемпионкой. По большому счету она и на Олимпийских играх покорила всех, но тогда не хватило немного опыта. После Олимпиады у нее его стало больше, Таисия уже умеет распределить силы, умеет добиться результата.

Таисия Онофрийчук ФГУ

Я безумно рада, что у нас в Украине появилась эта девочка. Ребенка с первых дней войны вывезли из Киева. Мы два месяца работали над тем, чтобы дедушка уговорил своего сына и невестку вернуться. Ее вернули, и с этого момента начала проявляться Тая Онофрийчук, ее характер. Я даже не могу словами описать, какая она. Мы только работаем над тем, чтобы улучшить ее способности.

– Какие есть проблемы с инфраструктурой?

– Нам нужен справедливый мир, чтобы у нас появились залы где мы можем тренироваться. Таисия выпускает предмет на 14 метров, а мы тренируемся в зале, где высота потолка 7 метров. И мы не можем ничего сделать, у нас нет такой возможности. Это проблема.

Всю жизнь спорт был гордостью Украины. У нас всегда было наибольшее количество олимпийских чемпионов и топовых спортсменов. При этом за последние десятилетия не было построено ни одного зала. Только в Донецке построили арену, которую уже разбомбили.

Нам надо брать пример с других стран. Поедешь в любой европейский город: высококлассные отели, залы, все есть. Они для людей делают и пускают туда даже без денег. Все делается для людей. Конечно, сейчас руководство страны думает о мире, но мы все живем, спорт показывает, что Украина живет. Значит, можно хоть что-то для него сделать, имею в виду инфраструктуру.

Я понимаю, что сегодня что-то построят, а завтра это разбомбят. Но я хочу, чтобы после того, как наступит мир, приняли особую программу, связанную со спортом. Потому что именно спорт должен стать важным фактором для формирования украинской идентичности. Поэтому надо что-то сделать для спорта. Я мечтаю о том времени, когда в детских садах будут кружки, спортивные и не только. Сегодня этого нет.

Поверьте, сегодня именно гимнастика во всех регионах максимально развивается. С другими видами спорта есть проблемы. И я горжусь тем, что гимнастика также способствует укреплению связей украинцев с Украиной, независимо от того, где они сейчас находятся.

– Расскажите немного о ситуации с мужской гимнастикой, о конфликте между Захаровой и Верняевым. Какова ваша позиция?

– Буквально на днях мне звонили по поводу сборов женской команды по гимнастике, они готовятся в Конча-Заспе к Кубкам мира. При этом Олег Верняев хочет во время проведения сборов по подготовке к Кубкам мира и Олимпийским играм, провести чемпионат города Киев именно на этой базе, что может сорвать тренировки. Это недопустимо. Стелла этого не позволяет, и я тоже. Так нельзя.

Мы полдня занимались этим вопросом, потому что это не правильно. Зал проплатили, идет тренировка. Соревнования не могут там проводиться. А человек не хочет провести это в другом зале, он хочет делать так, как он хочет, а это вызывает негативные вопросы.

Что до самого Верняева, то он не ходит на тренировки, как мне сказали, восстанавливается после Олимпийских игр. Он был в плохом состоянии на чемпионате Европы.

Если ты получаешь зарплату, находишься в сборной, то должен ходить на тренировки. У тебя может быть другой режим работы, но ты должен тренироваться. Не может человек, который не тренируется месяцами, поехать на чемпионат мира и выступить. Стелла Захарова борется, чтобы не допустить возникновения такой ситуации.

Также возникла непредвиденная ситуация, когда мужская сборная по спортивной гимнастике поехала на чемпионат Европы, и вдруг Федерация гимнастики Германии присылает мне счет, чтобы федерация его оплатила. Было нарушение норм этического поведения, скандал, была проблема.

– Но, насколько я знаю, Верняев сам оплатил счет...

– Оплатил, потому что он поехал в Германию, там были какие-то клубные соревнования, и ему Федерация Германии сказала, что не допустит Олега к соревнованиям, пока он не заплатит. Это скандал.

Они вообще не понимают, как можно так себя вести и не придерживаться норм этического поведения особенно со стороны спортсмена международного уровня. То есть вопрос не в том, заплатил он или нет, а в том, как это повлияло на репутацию гимнастического сообщества Украины. Я надеялась что тренер Сартинский вмешается в эту ситуацию и даст соответствующую оценку действиям Олега Верняева, но этого не произошло.

И сейчас я борюсь с тем, чтобы таких случаев никогда не было. У Захаровой нет проблем с женской спортивной гимнастикой. Там все хорошо, а у мужчин пока еще есть вопросы к дисциплине. И мы боремся за то, чтобы наладить дисциплину.

У меня лично такое неподобающее поведение со стороны выдающегося украинского гимнаста вызывает стыд. Министерство спорта отмечает, что именно главный тренер должен делать соответствующие выводы в случае возникновения такого инцидента. Я считаю иначе.

Есть тренер, который должен придерживаться требований, установленных Национальной и Международной федерациями. Для атлетов тренер должен быть примером, демонстрировать высокие стандарты и влиять на ситуацию, не позволяя спортсменам нарушать правила или позорить репутацию украинской гимнастики. Это должно стать основой воспитания молодежи и осуществляться на принципах этического поведения. Ведь, глядя на украинских атлетов, мир формирует представление об Украине.

Я очень хочу видеть, что происходит подготовка молодежи для мужской команды по спортивной гимнастике с учетом ценностей, которые являются характерными для украинских спортсменов. Именно из-за таких требований атлетов и возник конфликт, который некоторые пытаются представить как обычное недоразумение между членами федерации.

Но суть конфликта значительно глубже и серьезнее – это вопрос стратегического развития украинской гимнастики как с точки зрения спортивной подготовки, так и с позиции патриотического воспитания, основой которого являются моральные качества спортсмена.