Семен Новиков: Смена гражданства — измена? Для меня это окей

Корреспондент Чемпиона Александр Гливинский задал вопрос Семену Новикову на официальной пресс-конференции после церемонии награждения чемпиона и призеров Олимпийских игр-2024 по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

— Семен, сегодня вы завоевали олимпийское золото, которое вполне заслужили своим уровнем борьбы. Сегодня вы выиграли золотую награду для Болгарии, хотя могли это сделать для Украины, но выбрали другой путь к вершине. Скажите, как вы себя чувствуете в этот момент, выигрывая медаль для другой страны? Не кажется ли Вам, что это измена своей страны – изменение гражданства?

– Я чувствую себя очень хорошо. Болгария очень помогла мне в моем стремлении стать олимпийским чемпионом. Я родился в Украине и начал тренироваться и заниматься борьбой в Украине. Мне очень нравится Украина, потому что это моя родная страна. И мне приятно в Болгарии.

— Так что вы не считаете свое решение изменить гражданство изменой?

– Нет, для меня это окей, это окей для меня.

Ранее в микс-зоне корреспондент Чемпиона спросил Новикова, почему он отказался от предложения продолжать выступления за Украину, не принимая предложение Болгарии.

— Главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких сказал, что после Токио Вам предлагали продолжить выступать за Украину, почему вы решили не принимать это предложение?

— Я не хочу комментировать, что и кто мне предлагал, но не все это правда, что говорят обо мне. Когда я травмировался, все забыли обо мне, ну не все, а мои спонсоры, которые были рядом, не забыли. И я им сказал, что хочу так и так сделать, и кто что мне скажет, если это моя жизнь? А сборная Украины – это другой вопрос.

— Но это не только сборная, это страна, не жалеете?

— Я понимаю, я не хочу никого обижать, обсуждать, но не нужно слушать других людей. Не всегда то, что говорят — правда.

В финале 26-летний Новиков уверенно победил 22-летнего представителя Ирана Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

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