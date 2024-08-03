Байлз стала 7-кратной чемпионкой Олимпийских игр

Американская гимнастка Симона Байлз завоевала золото Олимпийских игр-2024 в опорном прыжке.

Представительница США одержала свою седьмую победу на Олимпиаде. 27-летняя спортсменка с результатом 15,300 баллов стала первой в опорном прыжке.

Второй стала бразильянка Ребекка Андраде, бронзу завоевала еще одна представительница США Джейд Кэри.

1. 🥇 Симона Байлз (США) — 15,300;

2. 🥈 Ребекка Андраде (Бразилия) - 14,966;

3. 🥉 Джейд Кэри (США) - 14,466.

Симона Байлз обновила собственный рекорд по суммарному количеству наград по Олимпиадам и чемпионатам мира (теперь 40). На Играх-2024 в Париже она уже выиграла командное многоборье .

Напомним, что на ОИ-2020 в Токио Симона не смогла выступить на турнире в командном многоборье из-за психологических проблем. Также она снялась с финалов в опорном прыжке и брусьях.

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За всеми главными событиями 8 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.