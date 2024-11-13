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Сокол в столичном дерби уверенно победил Крыжинку

Олексій Мурзак — 13 ноября 2024, 20:20
Сокол в столичном дерби уверенно победил Крыжинку
ХК Сокіл

В среду, 13 ноября, в Спорткомплексе АТЕК в Киеве состоялся матч чемпионата Украины, в котором действующий чемпион Сокол обыграл дебютанта первенства Крыжинку.

Встреча завершилась со счётом 5:1. Для Сокола эта победа стала второй в четырех матчах первенства, столичный клуб поднялся на третье место турнирной таблицы.

В то же время, Крыжинка сыграла лишь 2-й матч в сезоне, в активе еще одного киевского клуба 0 баллов и он делит последнее место в чемпионат с херсонским Днепром. В предыдущем матче Крыжинка со счетом 0:16 проиграла Кременчугу.

Чемпионат Украины по хоккею
4 тур, 13 ноября

Сокол – Крыжинка 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 08:42 Бурдаков, 2:0 – 22:01 Мазур, 3:0 – 45:39 Жеребко, 4:0 – 50:12 Кальсин, 5:0 – 57:00 ??, 5:1 – 58:00 ??

В других матчах тура одесский Шторм разгромил херсонский Днепр и закрепился лидерство в чемпионате, а Кременчуг обыграл столичный Киев Кепиталз.

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