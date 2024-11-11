Шторм разгромил херсонский Днепр и закрепил лидерство в чемпионате Украины

В понедельник, 11 ноября, на ледовой арене "Белый Барс" в Белой Церкви состоялся матч чемпионата Украины, в котором херсонский Днепр разгромно проиграл одесскому Шторму.

Встреча завершилась со счётом 1:9.

Благодаря этой победе одесситы закрепили лидерство в чемпионате, набрав 11 очков. У ближайшего преследователя Кременчуга 6 зачетных балов. В то же время, Днепр, который до сих пор остается без побед, идет последним.

Чемпионат Украины по хоккею

4 тур, 11 ноября

Днепр – Шторм 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Напомним, 8 ноября свою первую победу одержал действующий чемпион киевский Сокол, разбивший херсонский Днепр, Шторм выиграл в Киев Кепиталз, а Кременчуг поиздевался над столичной Крыжинкой, забросив 16 "сухих" шайб.