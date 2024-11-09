Кременчуг деклассировал Крыжинку в чемпионате Украины, забросив 16 шайб

В субботу, 9 ноября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг разгромил Крыжинку.

Встреча, состоявшаяся на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге, завершилась со счетом 16:0.

Для Кременчуга эта победа стала второй в сезоне, команда поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.

В то же время, Крыжинка вообще сыграла свою первую игру в нынешнем чемпионате.

Чемпионат Украины по хоккею

3 тур, 9 ноября

Кременчуг – Крыжинка 16:0 (6:0, 3:0, 7:0)

Шайбы: 1:0 – 00:43 Кривошапкин, 2:0 – 01:01 Тимченко, 3:0 – 07:13 Целогородцев, 4:0 – 07:42 Поддубный, 5:0 – 10:42 Средницкий, 6:0 - 18:47 Лялька, 7:0 - 24:03 Игнатенко, 8:0 – 25:25 Брага, 9:0 – 33:03 Лялька, 10:0 – 41:16 Лялька, 11:0 – 41:55 Лялька, 12:0 – 41:55 Средницкий, 13:0 – 50:13 Тимченко , 14:0 – 56:12 Гаворкян, 15:0 – 59 16:0 – 59

Напомним, 8 ноября свою первую победу одержал действующий чемпион киевский Сокол, разбивший херсонский Днепр.