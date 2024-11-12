Киев Кепиталз уверенно победил Кременчуг в 4 туре чемпионата Украины

Киев Кепиталз без проблем одолел Кременчуг в 4 туре чемпионата Украины-2024/25.

Матч завершился со счётом 3:0. Все шайбы были забиты еще до середины второго периода.

Чемпионат Украины по хоккею

4 тур, ноябрь

Киев Кепиталз – Кременчуг 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – Панченко 10:20, 2:0 – Тищенко 14:45, 3:0 – Панченко 32:25

После 4 туров в турнирной таблице с 11 очками лидирует одесский Шторм, следом за ним расположился Киев Кэпиталз, а третьим идет Кременчуг.

Напомним, накануне одесский Шторм деклассировал херсонский Днепр.