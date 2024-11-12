Киев Кепиталз уверенно победил Кременчуг в 4 туре чемпионата Украины
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Киев Кепиталз без проблем одолел Кременчуг в 4 туре чемпионата Украины-2024/25.
Матч завершился со счётом 3:0. Все шайбы были забиты еще до середины второго периода.
Чемпионат Украины по хоккею
4 тур, ноябрь
Киев Кепиталз – Кременчуг 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – Панченко 10:20, 2:0 – Тищенко 14:45, 3:0 – Панченко 32:25
После 4 туров в турнирной таблице с 11 очками лидирует одесский Шторм, следом за ним расположился Киев Кэпиталз, а третьим идет Кременчуг.
Напомним, накануне одесский Шторм деклассировал херсонский Днепр.