Шторм обыграл Киев Кепиталз в 3 туре чемпионата Украины

В субботу, 9 ноября, на ледовой арене "Шалетт" в Киеве состоялся матч чемпионата Украины по хоккею, в котором столичный Киев Кепиталз проиграл Шторму.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей из Одессы. Благодаря этой победе Шторм возглавил турнирную таблицу чемпионата, Кэпиталз опустились на третью строчку.

Чемпионат Украины по хоккею

3 тур, 9 ноября

Киев Кэпиталз – Шторм 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 10:01 Алексюк, 0:2 – 15:00 Алексюк, 1:2 – 20:36 Луговой, 2:2 – 35:18 Брэдникс, 2:3 – 41:08 Сидоренко

В еще одном матче дня Кременчуг разгромил Крыжинку, забросив в ворота соперника 16 шайб.

Напомним, 8 ноября свою первую победу одержал действующий чемпион киевский Сокол, разбивший херсонский Днепр.