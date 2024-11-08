Сокол разгромил херсонский Днепр и одержал первую победу в сезоне

В пятницу, 8 ноября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Украины по хоккею, в котором Сокол разгромил херсонский Днепр.

Матч завершился со счётом 6:0.

Для чемпиона Украины это первая победа в сезоне, ранее Сокол проиграл Шторму и Киев Кепиталз.

Херсонцы же потерпели третье подряд поражение. В прошлом туре Днепр проиграл Кепиталз, а в первом туре разгромно уступил Кременчугу.

Чемпионат Украины по хоккею

3 тур, 8 ноября

Днепр Херсон – Сокол 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 00:25 Костромитин, 0:2 – 08:33 Ромашенко, 0:3 – 19:38 Ромашенко, 0:4 – 24:42 Таран (большинство), 0:5 – 30:33 Собченко, 0:6 -- 43:52

Ранее сообщалось, что киевский Тризуб снялся с розыгрыша чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых трудностей.