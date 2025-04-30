Украина – Румыния 4:0: ОНЛАЙН

Завтра, 30 апреля, сборная Украины по хоккею проведет третий матч чемпионата мира в Дивизионе IA. Соперником будет сборная Румынии.

Начало встречи – 19:30. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.

"Сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4). Во втором туре команда Дмитрия Христича сыграла с Италией. На этот раз также дело дошло до буллитов, но победу одержала сборная Украины.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Константин Симчук в экспертной студии:"Очень важный гол забросил Андрей Денискин. 4:0 – можно уже играть в свое удовольствие. Нам надо не допускать удалений. Удаление Коренчука не надо нам сейчас, сейчас надо будет выстоять". в экспертной студии:". Второй период позади. 4:0 в пользу сборной Украины. 21:12 по броскам. 40' За 21 секунду до конца Илья Коренчук неудачно поборолся с игроком румын, за что получил 2 минуты штрафа. В начале третьего периода хозяева будут иметь большинство. 39' Нервы у румын сдают. Балош Гайдо получает 2 минуты штрафа за слэшинг. 38' Но практически сразу Андрей Денискин воспользовался не лучшим сейвом от голкипера соперника и добил шайбу с метра в ворота. 37' Снова великолепная комбинационная игра, но снова безрезультативно... 35' Шала снова "наработал" на 2 минуты штрафа. Опять большинство для "сине-желтых". 35' После легкого затишья Пересунько мощно бросил, но Адорьян блокером парировал. 33' В седьмой раз за чемпионат мира сборная Украины не реализовывает большинство. Были моменты. 31' Алпер Шала получил удаление. Второе большинство для Украины в матче. 29' Имел шанс Денискин, но после разворота бросил мимо. Но если бы забил - было бы красиво. 28' Полностью контролирует игру украинская команда. 5:2 по броскам во втором периоде. 25' Где-то минуту сборной Украины удалось продержать румын в их зоне. Дожать не удалось. 24' Опять опасная контратака от "сине-желтых". Адорьян в ловушку поймал переправку шайбы от Бородая. 22' Мгновенный ответ от Глеба Кривошапкина. Вышел из-за ворот и бросил, но не очень мощно. Голкипер румын зафиксировал шайбу. 21' Уже на первой минуте Роберто Глига делал опасный бросок. 21' Начался второй период! Алексей Дахновский дал комментарий корреспонденту Суспільне Спорт: "Нам надо играть в свой хоккей, диктовать свою игру и все будет хорошо. Товарищеские матчи с Румынией в феврале? 100-процентно сравнивать матчи не стоит. То товарищеские матчи, а это чемпионат мира – это совершенно другой хоккей, другой уровень ответственности". дал комментарий корреспонденту Суспільне Спорт: "Н". В экспертной студии бывший голкипер сборной Украины Константин Симчук похвалил игроков сборной за реализацию моментов. "Феерическое начало матча. Все сложилось для нашей команды. Это не только везение. Ребята вышли заряженные. Мы видели, что они хотят этого, играют как нужно, забивают голы", - сказал он. Первый период позади. 3:0 в пользу сборной Украины. Преимущество у команды Дмитрия Христича и по броскам – 10:9. 20' В следующей атаке могли забивать украинцы. Бородай с нулевого угла бросал за 2 секунды до сирены, но Аттила Адорьян был на чеку. 20' За 40 секунд до конца каркас ворот "подстраховал" Богдана Дяченко! 18' Замечательные действия от Бородая и Ратушного в чужой зоне соперника. К сожалению, акцентированного броска нанести не удалось. Начались последние 2 минуты первого периода. 16' Выровняли хозяева игру. По броскам уже 8:8. 15' Агрессивно сыграл Даниил Трахт. Арбитры простили. Могли оказаться украинцы в меньшинстве. 13' Ох! Своим супермоментом ответили "сине-желтые"! Гребеник отдал великолепный пас, но Коренчук не сумел обработать шайбу. 12' Опасно! Сборная Румынии убегала в контратаку, но Богдан Дяченко на месте! 11' Продолжает атаковать сборная Украины. Аттила Адорьян уже вступил в игру. 10' Сборная Румынии делает замену голкипера. Нельзя сказать, что есть его вина, но опытный Дэйв Маккуин, похоже, хочет психологически встряхнуть команду. 9' Грубая ошибка защиты румын. Капитан Ресек потерял шайбу, Захаров ее подхватил, отпасовал на Денискина, а тот ювелирно попал в "девятку". 9' Впервые с начала матча опасно контролировали шайбу игроки сборной Румынии. Несколько бросков мимо, а в одном случае Дяченко зафиксировал каучуковый диск в ловушку. 7' Ох, замечательный вираж от Захарова. Хоккеист хотел прям занести шайбу за линию, но вместе с игроком румынской команды снес ворота. 6' Виталий Лялька после прохода удваивает преимущество! Великолепная индивидуальная работа! Великолепное мастерство! Один из самых красивых голов сборной Украины на этом турнире! 4' Большинство реализовать не удалось. 5 игрок сборной Румынии уже был на льду, когда украинцы забросили шайбу. 4' Шайба! Виктор Захаров сумел забросить! С передачи Денискина он пробил в голкипера, но затем первым был на добивании! 2' Натурализованный 40-летний россиянин Евгений Скачков получает 2 минуты штрафа. Первое большинство для "сине-желтых". 2' За полторы минуты команды не совершили акцентированных атак, но много борьбы. 1' Игра началась! Очень важный матч.

Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.

Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной – в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.

Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе 1А пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.

Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.