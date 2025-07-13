Кременчуг узнал соперников в Континентальном Кубке

Чемпион Украины по хоккею сезона 2024/25 Кременчуг начнет выступление на Континентальном Кубке с первого раунда в группе B.

Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

Соперниками украинского клуба стали Академия Будапешта (Венгрия), Црвена Звезда (Сербия) и Хеоргени (Румыния).

В другой группе будут соревноваться Панкс (Литва), Сисак (Хорватия), Мого (Латвия) и Нарва (Эстония).

В следующий тур пройдут только победители обеих групп. Матчи состоятся 17-19 октября.

Во втором раунде, который состоится 14-16 ноября в группе С будут соревноваться Анже (Франция), Торпедо (Казахстан), Кортина (Италия) и победитель группы A в Анже, Франция.

Победитель группы В присоединится к Катовице (Польша), Гернинг (Дания) и Ноттингем Пантерз (Великобритания).

Напомним, в прошлом году Украину в этом турнире представлял Сокол. Киевляне проиграли все три матча: сначала итальянскому Риттнеру, затем чемпион Украины уступил словенскому Есенице, а в третьем туре украинский гранд потерпел поражение от хорватского Сисака.