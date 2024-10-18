Сокол стартовал с поражения от Риттнера в Континентальном кубке

Киевский Сокол с поражения стартовал в хоккейном Континентальном кубке сезона 2024/2025. В первом туре команда Олега Шафаренко в итальянском Риттене проиграла местному Риттнеру со счетом 4:5.

Чемпионы Украины открыли счет в матче, а в третьем периоде сумели отыграться со счета 2:4, однако после этого пропустили решающую шайбу от Симона Костнера.

Континентальный кубок-2024/25

Группа С, 18 октября

Риттнер – Сокол – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 05:57 Захаров, 1:1 – 18:11 Кульетта, 2:1 – 27:14 Джакомуцци, 2:2 – 32:15 Ромашенко, 3:2 – 33:52 Герт, 4:2 – 35:16 Финк, 4:3 – 40:19 Захаров, 4:4 – 40:38 Толстушко, 5:4 – 55:30 Костнер

Сокол в группе С также сыграет против словенского Есенице. Этот поединок состоится 19 октября. Старт – 16:00. А 20 октября киевляне выйдут на лед против хорватского Сисака. Встреча начнется в 16:00. На следующий этап выйдет только победитель группы.

Ранее Сокол арендовал двух игроков Шторма на матчи Континентального кубка.