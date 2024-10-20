Сокол завершил выступления в Континентальном кубке третьим поражением подряд

Сокол завершил свои выступления в Континентальном кубке по хоккею третьим поражением в трех матчах. Сегодня, 20 октября, чемпионы Украины в третьем туре проиграли хорватскому со счетом 2:4 Сисаку.

Подопечные Олега Шафаренко вышли вперед в матче в начале первого периода, однако пропустили три раза подряд и обменялись шайбами с Сисаком в третьем периоде.

Континентальный кубок-2024/25

Группа С, 20 октября

Сокол – Сисак – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 03:55 Ромашенко, 1:1 – 09:35 Досталек, 1:2 – 19:03 Миккола, 1:3 – 24:22 Иджан, 2:3 – 41:04 Сидоренко, 2:4 – 56:06 Моленица

Таким образом, Сокол завершил выступления на групповом этапе Континентального кубка с нулем набранных очков. Ранее чемпионы Украины проиграли Риттнеру и Есенице.

Еще вчера, 19 октября после поражения от Ессенции команда потеряла шансы на выход в следующий раунд, матч против Сисака для команды Шафаренко не имел никакого турнирного значения.