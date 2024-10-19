Сокол потерпел второе поражение подряд и потерял шансы на выход в следующий раунд Континентального кубка

Киевский Сокол досрочно потерял шансы на выход в следующий раунд Континентального кубка по хоккею. Сегодня подопечные Олега Шафаренко потерпели поражение 2:5 от словенского Есенице.

В составе Сокола шайбами отметились Виктор Захаров и Роман Благий.

Континентальный кубок-2024/25

Группа С, 20 октября

Есенице – Сокол – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 03:27 Светина, 2:0 – 16:12 Лесничар, 2:1 – 18:54 Захаров, 3:1 – 23:48 Светина, 4:1 – 24:45 Чижмарь, 4:2 – 28:51 Благой, 5:2 – 38:15 Силлапняя

Вчера, 18 октября, в первом туре Сокол проиграл итальянскому Риттнеру со счетом 4:5. Есенице в пятницу одержал победу над Сисаком.

Таким образом, с 6 очками словенцы за тур в финиш досрочно стали недосягаемыми для Сокола. Поскольку в следующий раунд выходит только победитель группы, чемпионы Украины уже потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире.