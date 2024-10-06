Абакшин получил "серебряную бутсу" чемпионата мира по футзалу
Данило Абакшин
УАФ
Один из лидеров сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин получил "серебряную бутсу" чемпионата мира 2024 года.
За турнир он забил 7 голов в 7 матчах. Даниил в бронзовом финале против Франции, который завершился победой "сине-желтых" со счетом 7:1, оформил хет-трик.
Столько же голов забили аргентинцы Кевин Ариетта и Алан Бранди. Обладателем "золотой бутсы" стал бразилец Марсел. На его счету 10 точных ударов.
Абакшин на мировом первенстве отдал шесть результативных передач. Он стал лучшим в составе Украины по системе гол+пасс.
Напомним, что сборной Украины благодаря успешным выступлениям в Узбекистане удалось установить два собственных рекорда на чемпионатах мира.