Абакшин получил "серебряную бутсу" чемпионата мира по футзалу

Один из лидеров сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин получил "серебряную бутсу" чемпионата мира 2024 года.

За турнир он забил 7 голов в 7 матчах. Даниил в бронзовом финале против Франции, который завершился победой "сине-желтых" со счетом 7:1, оформил хет-трик.

Столько же голов забили аргентинцы Кевин Ариетта и Алан Бранди. Обладателем "золотой бутсы" стал бразилец Марсел. На его счету 10 точных ударов.

Абакшин на мировом первенстве отдал шесть результативных передач. Он стал лучшим в составе Украины по системе гол+пасс.

Напомним, что сборной Украины благодаря успешным выступлениям в Узбекистане удалось установить два собственных рекорда на чемпионатах мира.