Венесуэла и Испания в безумном матче определили соперника сборной Украины в 1/4 финала ЧМ-2024

Сегодня, 25 сентября, состоятся 2 матча 1/8 финала чемпионата мира 2024 года по футзалу.

В первом поединке игрового дня сошлись сборные Испании и Венесуэлы. Победу одержали венесуэльцы и стали соперником сборной Украины в четвертьфинале ЧМ-2024.

"Фурия Роха" была подлинным фаворитом. Это они начали доказывать с первых минут, взяв мяч под контроль. Первыми забили венесуэльцы – на 13-й минуте их голкипер Хосе Вильялобос выбил мяч от своих ворот, его коллега из сборной Испании не удачно сыграл на выходе и пропустил гол.

Во втором тайме преимущество испанцев становилось все больше. Был лишь вопрос времени, когда они смогут восстановить паритет. Случилось это на 24 минуте.

До конца игры Венесуэла сидела в обороне, довольно редко выбегая в контратаки. Одна из таких атак завершилась успешным ударом от Виктора Кареньи.

В последние 90 секунд Испании играла в 5 полевых, но так и не смогла перевести игру в экстра-таймы.

Чемпион мира-2024 по футзалу

1/8 финала, 25 сентября

Испания – Венесуэла 1:2 (0:1)

Голы : 0:1 – Вильялобос (13), 1:1 – Гомес (24), 1:2 – Каренья (39)

Сегодня состоится еще один матч 1/8 финала

18:00 Парагвай – Афганистан

Матч 1/4 финала между Украиной и Венесуэлой состоится в воскресенье, 29 сентября. Начало игры – 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины в 1/8 финала обыграла Нидерланды (3:1). На групповом этапе "сине-желтые" сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира - аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.