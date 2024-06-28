Жирона представила новую форму на сезон-2024/25

Каталонская Жирона представила новую форму в сотрудничестве с компанией Puma на сезон-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Жирона по итогам сезона-2023/24 заняла третье место в чемпионате Испании и впервые в истории завоевала путевку в Лигу чемпионов.

За испанский коллектив выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, которые этим летом стали трансферными целями именитых клубов.

В частности, на украинского нападающего претендуют Атлетико Мадрид, Наполи, Милан и другие европейские клубы. Недавно появлялась информация, что Довбик уже достиг принципиальной договоренности с одной из вышеперечисленных команд.

В свою очередь Цыганков заинтересовал несколько клубов Английской Премьер-лиги.