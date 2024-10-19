Александрия минимально обыграла Ворсклу и вышла в лидеры УПЛ

Субботний игровой день 10 тура УПЛ стартовал матчем на стадионе "Ника", где местная Александрия принимала полтавскую Ворсклу. Начало поединка было назначено на 13:00, однако стартовый свисток пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

Александрия одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте усилиями Александра Беляева.

Чемпионат Украины – УПЛ

10 тур, 19 октября

Александрия – Ворскла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Беляев 58

Александрия: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко - Калюжный - Беляев (Шостак 63), Мишнев (Джевани 63), Козак, Безерра - Филиппов (Кулаков 85)

Ворскла: Исенко - Бацула, Черноморец, Гучек, Пердута - Челядин (Ковталюк 64), Скляр (Ндукве 64), Хрипчук - Нестеренко, Иеде (Кулаковский 82), Кане (Корниенко 82)

Предупреждения: Калюжный 6, Мишнев 25, Шостак 90+2- Челядин 26, Скляр 63, Исенко 88

Благодаря этой победе Александрия набрала 23 очка и возглавила турнирную таблицу УПЛ. Ворскла с 9 баллами остается 12-й.

Вчера 10-й тур стартовал минимальной победой Шахтера 1:0 над Колосом.