Полесье расписало ничью с Левым Берегом в 7 туре УПЛ

Субботний игровой день 10-го тура УПЛ завершился матчем Полесья – Левый Берег.

Встреча завершилась вничью 0:0. Полесье после этого результата продолжает находиться на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 21 балл. Лидером остается киевское Динамо (25 очков), вторым идет Александрия (23 балла). Левый Берег находится только на 14-м месте, имея в активе 8 очков.

В следующем туре Полесье 25 октября сыграет против Колоса, а Левый Берег 27 октября примет луганскую звезду.

Чемпионат Украины – УПЛ

10 тур, 19 октября

Полесье – Левый Берег 0:0

Полесье : Волынец – Михайличенко, Сарапий (81 – Бристрич), Чоботенко, Шастал (57 – Виалле, 57) – Крушинский (81 – Смоляков), Кушниренко, Таллес Коста – Назаренко, Луифер (57 – Пайшао), Леднев.

Левый берег: Механив – Шаповал, Акимов, Семенов, Соколов – Дедух, Спиваков (80 – Приходько) – Сидней, Синица (80 – Войцеховский), И. Когут (66 – М. Когут) – Сухоручко.

Предупреждения: 4 – Когут, 54 – Шаповал, 64 – Крушинский, 67 – Коста, 70 – Сарапий

Напомним, 19 октября также прошло киевское дерби, в котором Оболонь принимала Динамо. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу бело-синих. В другом матче дня Александрия минимально победила Ворсклу.



