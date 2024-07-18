Аргентинский чиновник был уволен за призыв Месси извиниться перед французами за расистский скандал

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро был уволен из-за призыва капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и президента аргентинской федерации футбола Клаудио Тапии публично попросить прощения за расистскую песню о французах.

Об этом было сообщено на официальной странице Офиса президента Аргентины в соцсети X.

"Офис президента сообщает, что ни одно правительство не может указывать, что комментировать, что думать или что делать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному чемпиону Америки, или любому другому гражданину. По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта страны", – говорится в сообщении.

Ранее Гарро в радиоинтервью высказал свое мнение по поводу скандального инцидента с аргентинскими футболистами.

"Я думаю, что капитан сборной должен выйти и извиниться. То же касается и президента федерации футбола Аргентины. Я считаю, что это правильно. Это видео - это то, что ставит нас в плохое положение как страну". Это возможность показать пример. Для общества хорошо видеть, что футбол просит прощения. Это уже происходит в социальной жизни, в школах, клубах, но это еще не дошло до большого футбола", - сказал Гарро.

Напомним, в песне, которую пели Энцо Фернандес и другие игроки сборной Аргентины, говорилось, что французские футболисты представляют Францию, но все они родом из африканских стран. Также в тексте Килиан Мбаппе называется геем.

Партнер Фернандеса по Челси Уэсли Фофана публично раскритиковал своего одноклубника и отписался от него в Instagram. То же сделали и другие французские игроки лондонского клуба.

После инцидента Челси сообщил о начале внутреннего дисциплинарного расследования.