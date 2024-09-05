От Войнова до Довбика, от Блохина до Шевченко. Как украинцы соревновались и выигрывали "Золотой мяч"

Нападающий итальянской Ромы Артем Довбик получил очередное признание после чрезвычайно удачного предыдущего сезона-2023/24. В этот раз форварда сборной Украины номинировали на самую престижную индивидуальную награду в футболе "Золотой мяч".

Экс-игрок испанской Жироны — далеко не первый украинец, привлекающий внимание организаторов престижного знака отличия. Даже больше — стал уже 16-м таким сыном своей Родины. Как складывались отношения земляков Тараса Шевченко и Леси Украинки с созданным знаменитым журналом France Football призом за усилия? Кто чаще всего попадал в объектив внимания представителей издания? О ком болельщики незаслуженно забыли? Вспоминаем всех украинцев среди лучших футболистов мира и Европы и ждем новых побед. Игровой путь львиной части футболистов напрямую связан с карьерой в киевском Динамо.

Юрий Войнов – украинский первопроходец. В 1959 году уроженец Московской области, большую часть жизни проведший в Украине, и после 1991-го получил украинский паспорт, в опросе занял 12 место. Это стало возможным благодаря игре представителя киевского Динамо на ЧМ-1958, где он стал первым украинцем, получившим игровые минуты. Полузащитник отыграл все 5 матчей.

Анатолий Бышовец попал в список FF через 8 лет. Сезон-1966 стал для нападающего лучшим в карьере. Футболист Динамо забил 21 гол в 36 матчах, а киевляне выиграли чемпионат СССР. В итоге первенство страны Бышовец с "бело-синими" выигрывал 4 раза, а в 1967 году в опросе занял 15 место с 5 баллами.

Владимир Мунтян – одна из легенд киевского Динамо. На счету "Муни" почти 400 матчей за столичный украинский клуб, 7 титулов чемпиона СССР, победы в КОК и Суперкубке УЕФА. В 1969-м, после 10 голов хавбека в 34 матчах, в опросе FF Мунтян занял 23 место с 1 баллом.

Евгений Рудаков считается едва ли не лучшим голкипером в истории киевлян. Уроженец Москвы практически повторил путь одноклубника Мунтяна по выигранным титулам, но на ЗМ номинировался дважды. В 1971-м Рудаков занял 12 строчку с 6 баллами, а через год был 18-й с 1 баллом.

Леонид Буряк стал номинантом престижной награды в один из двух лучших сезонов для Динамо в истории. В 1975 году плеймейкер был 23-м с 2 баллами. Стоит сказать, что лучший сезон на индивидуальном уровне Буряк провел в 1980 году, когда забил 15 мячей в 36 матчах.

Олег Блохин – имя, известное даже далеким от футбола людям. Многократный рекордсмен, несомненно, лучший футболист в истории Динамо и сборной СССР. Неудивительно, что и с "Золотым мячом" у Блохина были особые "отношения".

Именно он стал первым украинцем, которому уже тогда знаменитая награда покорилась. Произошло это в 1975, после незабываемого сезона в исполнении ДК на международном уровне и сразу 23 забитым мячам, из которых 5 он провел в еврокубке. Родному Динамо Блохин отдал 18 лет, а на ЗМ номинировался еще трижды — в 1974, 1976 и 1981 годах.

Олег Протасов в 1985 провел незабываемый сезон. Нападающий Днепра забил 45 мячей в 43 матчах. Это не могли не заметить и организаторы значимой награды. Протасов занял 7 место, а кроме Днепра, поиграл за киевское Динамо, греческий Олимпиакос и японскую Гамбу Осаку. На протяжении профессиональной карьеры нападающий забил более 250 мячей.

Игорь Беланов — второй украинец, которому покорилась самая престижная награда, а произошло это в 1986-м. "Ракета" или "Шаровая молния" — прозвища, которые получил Беланов не случайно. После Черноморца нападающий успел поиграть в составе Динамо с Блохиным еще 3 сезона, и стал одним из главных создателей победы в Кубке Кубков, а также успешно сыграл на чемпионате мира. Именно благодаря этим успехам он стал первым в опросе, опередив таких мастеров, как Эмилио Бутрагеньо и Гарри Линекер.

Поиграл Беланов и за рубежом, но карьера в немецких Боруссии из Менхенгладбаха и Айнтрахте из Брауншвейга по разным причинам не сложилась. Доигрывал Беланов на Родине, в составе Черноморца и Металлурга из Мариуполя.

Павел Яковенко был одним из тех футболистов, которые были важнейшей составляющей второй величественной команды Валерия Лобановского. Он тоже выигрывал КОК-1986, а также поднимал над головой все титулы, выигранные Динамо в 80-х и 1990 году. Поэтому попал в число номинантов на ЗМ в 1986-м. В итоге один из самых интеллектуальных воспитанников Мэтра и "крестный отец" Александра Алиева и Артема Милевского набрал 3 балла и занял 21 место.

Анатолий Демьяненко — еще одна легендарная фигура в истории Динамо. На счету одного из лучших защитников своей эпохи почти 450 игр в составе "бело-синих", 13 титулов на клубном уровне, победа с молодежной сборной на ЧЕ-1980, второе место на Евро-1988. А вот карьера тренера не сложилась. На ЗМ Демьяненко номинировали в 1985-м, когда он набрал 1 балл и занял 29 строчку, а также через 3 года, когда удалось набрать 3 балла и занять 13 место.

Олег Кузнецов стал одним из 4 динамовцев, номинированных на ЗМ в 1988-м. Защитник занял 11-е место с 4 баллами. Через год, после удачного Евро-1988, Кузнецов был 17-м с 2 баллами. Вторым стал Александр Заваров. Один из самых одаренных атакующих полузащитников в истории Украины привлек внимание после перехода из Динамо в Ювентус и набрал 5 баллов (8 место). Через год Заваров набрал 1 балл, заняв 23 место, а впервые был номинирован на награду в 1987-м. Наконец, еще один звездный динамовец золотой для киевлян эпохи Алексей Михайличенко с 41 баллом был 4-й, а в 1991-м взял лишь 1 балл и был 21-м.

ФК Динамо Київ

Александр Шовковский — один из последних действительно звездных воспитанников Лобановского. Сегодня наставник Динамо, в 1999 Шовковский был включен в список благодаря громкому выступлению в Лиге чемпионов. Тогда киевляне остановились в шаге от финала, уступив 1/2 соревнования немецкой Баварии.

Андрей Шевченко — один из самых известных украинских спортсменов в целом. Нынешний глава УАФ — легенда киевского Динамо и итальянского Милана, а "Золотой мяч" форвард завоевал в незабываемо удачном для него 2004-м.

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Учитывая количество номинаций (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006), именно Шевченко многие считают сильнейшим футболистом в истории украинского футбола.

Артем Довбик — совсем свежая история, которую мы освещали накануне. И пусть бывшему футболисту Жироны победа не светит, наличие украинца в списке лучших еще раз напоминает всем нам о великом футбольном настоящем и будущем Украины.