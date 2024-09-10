Второе поражение подряд: Украина уступила Чехии в Лиге наций

В чешской Праге на стадионе "Фортуна Арена" прошел матч второго тура Лиги наций УЕФА, в котором сборной Украины противостояла местная национальная команда Чехии. Поединок завершился поражением "сине-желтых" со счетом 2:3.

На экваторе первого тайма хозяева открыли счет. Шапаренко, не попав по мячу как следует, остановил фланговую подачу Цоуфала на ногу Соучеку, после чего тот пробил у Шульца, эффективно подставившего ногу перед пустыми воротами.

Пропустив подопечные Сергея Реброва значительно лучше включились в игру и дважды и еще до перерыва смогли отыграться. Сначала немного не повезло Забарному, попавшему в перекладину. А затем Шапаренко реабилитировался за свою ошибку, классно навесив на Ваната, который точно пробил головой и забил дебютный гол за сборную.

Чехи же не исключились и смогли снова выйти вперед в компенсированное к первому тайму время. Паникой в штрафной воспользовался Павел Шульц, пробив с отскока пробивший в правый угол ворот Трубина. А во втором тайме рефери назначил пенальти за игру от Матвиенко. Одиннадцатиметровый реализовал Соучек.

"Сине-желтые" забили еще один гол. Цыганков справа подал на голову Судакова, а тот на дальней штанге отправил мяч в противоход голкиперу. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить хотя бы одно очко.

2:3 — сборная Украины, которая на прошлой неделе уступила Албании (1:2) , потерпела второе поражение подряд и занимает последнее четвертое место в группе.

Лига наций. Групповой этап, 2 тур

10 сентября. Прага, стадион "Фортуна Арена"

Чехия - Украина 3:2

Голы: Шулц, 21, 45+2, Соучек, 80, пен – Ванат, 36, Судаков, 84

Чехия: Коварж - Витик, Крейчи, Зелены - Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 66) - Черны (Гложек, 66), Хоры (Шик, 82), Шулц (Кушей, 82)

Украина: Трубин - Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68) - Ярмоленко (Цыганков, 68), Зинченко (Пихалонок, 85), Мудрик - Ванат (Яремчук, 79)