Чехия – Украина: ОНЛАЙН

Сборная Украины по футболу сыграет против Чехии во 2-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B сезона-2024/2025.

Поединок состоится во вторник, 10 сентября, на "Эден Арене" в столице Чехии, Праге. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:30.

По версии бейтингового оператора FAVBET, сборная Украины является аутсайдером противостояния с Чехией. Фавбет дает следующие коэффициенты на матч Чехия – Украина:

Победа Чехии – 2,33;

Ничья – 3,45;

Победа Украины – 3,20.