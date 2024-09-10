Чехия – Украина: ОНЛАЙН
Сборная Украины по футболу сыграет против Чехии во 2-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B сезона-2024/2025.
Поединок состоится во вторник, 10 сентября, на "Эден Арене" в столице Чехии, Праге. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:30.
По версии бейтингового оператора FAVBET, сборная Украины является аутсайдером противостояния с Чехией. Фавбет дает следующие коэффициенты на матч Чехия – Украина:
- Победа Чехии – 2,33;
- Ничья – 3,45;
- Победа Украины – 3,20.
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