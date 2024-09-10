Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП

Чехия – Украина: ОНЛАЙН

Станіслав Лисак — 10 сентября, 21:30
Getty Images
Чехия – Украина: ОНЛАЙН

Сборная Украины по футболу сыграет против Чехии во 2-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B сезона-2024/2025.

Поединок состоится во вторник, 10 сентября, на "Эден Арене" в столице Чехии, Праге. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:30.

По версии бейтингового оператора FAVBET, сборная Украины является аутсайдером противостояния с Чехией. Фавбет дает следующие коэффициенты на матч Чехия – Украина:

  • Победа Чехии – 2,33;
  • Ничья – 3,45;
  • Победа Украины – 3,20.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.


 ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 20.04.2021, изданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Чехії з футболу