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Определился лучший игрок матча Чехия — Украина по версии SofaScore

Микола Дендак — 10 сентября, 23:54
Определился лучший игрок матча Чехия — Украина по версии SofaScore
Getty Images

Полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил самый высокий балл за матч Чехия — Украина (3:2) во 2 туре дивизиона В Лиги наций.

Об этом сообщает SofaScore.

За свою игру он получил отметку 7.8. На счету футболиста два гола, 32 касания мяча и 20 точных передач из 20 (100%). Среди украинцев лучшим стал вышедший на поле на 69 минуте Виктор Цыганков (7.6).

Напомним, после первых 2 туров Украина не набрала ни одного балла и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В первом туре украинцы минимально проиграли Албании.

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