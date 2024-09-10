Определился лучший игрок матча Чехия — Украина по версии SofaScore
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Полузащитник сборной Чехии Павел Шульц получил самый высокий балл за матч Чехия — Украина (3:2) во 2 туре дивизиона В Лиги наций.
Об этом сообщает SofaScore.
За свою игру он получил отметку 7.8. На счету футболиста два гола, 32 касания мяча и 20 точных передач из 20 (100%). Среди украинцев лучшим стал вышедший на поле на 69 минуте Виктор Цыганков (7.6).
Напомним, после первых 2 туров Украина не набрала ни одного балла и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В первом туре украинцы минимально проиграли Албании.