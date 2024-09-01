Левый берег одержал невероятную победу над Вересом в 5 туре УПЛ

Ровенский Верес дома уступил киевскому Левому берегу в пределах 5 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 1:3.

Старт игры прошел по доминации хозяев поля, которые смогли открыть счет на 15-й минуте игры. Голкипер Левого берега Максим Механив не справился с ударом Владислава Шарая, а на добивании был первым 32-летний капитан ровенчан Руслан Степанюк (1:0).

Отметим, что в первом тайме "красно-черным" не засчитали два гола - мяч Шарая отменили из-за офсайда, а точный удар Владислава Гайдучика из-за игры рукой. Тот же Гайдучик не смог реализовать пенальти, его выстрел принял поперечину.

Левый берег смог перетерпеть и включился во второй половине игры. Сначала счет во встрече сравнил 24-летний полузащитник Клим Приходько, получивший мяч в штрафной он из-под трех защитников пробил Андрея Кожухаря (1:1). В дальнейшем Тарас Галас вывел киевлян вперед. 20-летний хавбек реализовал выход один на один с голкипером после передачи Приходько (1:2).

Окончательный счет в поединке установил Руслан Дедух после реализуемого одиннадцатиметрового (1:3).

Для Левого берега — это вторая победа в сезоне, в активе киевлян 6 баллов и десятое место в турнирной таблице чемпионата. Ровенчане с 4 очками занимают двенадцатую строчку.

Чемпионат Украины — УПЛ

5 тур, 1 сентября

Верес (Ровно) - Левый берег (Киев) 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 - 15 Степанюк, 1:1 - 66 Приходько, 1:2 - 82 Галас, 1:3 - 86 Дедух (пен)

Верес: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Яго (75 Кучеров), Куция (46 Клец), Дахновский (83 Смеян), Степанюк, Шарай (67 Луан), Гайдучик (76 Мрвальевич).

Левый берег: Механив, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада (65 Галас), Дедух, Когут (65 Войцеховский), Спиваков (65 Приходько), Синица (90 Косовский), Сухоручко (90+3 Литовченко)

Предупреждение: 44 Куция, 53 Шарай

Верес следующий матч сыграет 15 сентября против Полесья, Левый берег в тот же день встретится с Кривбассом.

Обзор матча

Напомним, накануне Карпаты сыграли вничью с Ворсклой, Александрия минимально победила Колос, а Полесье на выезде разгромило Черноморец.