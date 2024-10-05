Верес с дебютным голом Луана дожал Зорю в 9 туре УПЛ

Ровенский Верес в домашнем матче обыграл луганскую Зорю в 9-м туре Украинской Премьер -лиги.

Поединок завершился со счетом 2:1.

Заря открыла счёт на 9-й минуте игры после стремительной контратаки. Денис Антюх прорвался правым флангом и прострелил на Игоря Горбача, который переправил мяч в ворота (0:1).

Верес смог восстановить равновесие на 18-й минуте, когда 23-летний черногорский нападающий Марко Мрвальевич из-под двух защитников головой пробил в ближнюю девятку (1:1).

Во второй половине игры ровенчане смогли повести в счете. Дебютным голом отличился 22-летний бразилец Луан Кампос, которому удался мощный удар из-за пределов штрафной (2:1).

Верес одержал вторую победу в сезоне и с 9 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Заря осталась на 7-й позиции с 12 очками в активе.

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 5 октября

Верес (Ровно) – Заря (Луганск) 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 9 Горбач, 1:1 – 18 Мрвальевич, 2:1 – 54 Луан

Верес: Кожухарь (46, Когут), Смеян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (46, Гакман, 75, Чечер), Яго, Клец, Шарай, Годя (65, Кучеров), Луан, Мрвальевич (64, Гайдучик)

Заря: Турбаевский, Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо (69, Бенито), Антюх, Яцик (69, Тронтель), Башич (58, Супряга), Мичин, Будковский, Горбач (58, Хахлев).

Предупреждение: 36 Протасевич – 36 Горбач, 39 Башич, 82 Супряга

Ранее уже прошли две игры 9 тура. Одесский Черноморец дома одолел Оболонь, а Карпаты и Ингулец сыграли вничью.