Черноморец дожал Оболонь в 9 туре УПЛ

В пятницу, 4 октября, состоялся матч-открытие 9 тура Премьер-лиги Украины, в котором Черноморец встречался с Оболонью.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу одесского клуба. Единственный и победный гол за три минуты до завершения основного времени забил Илья Шевцов.

Он вышел на замену на 86 минуте, а уже через мгновение на дальней стойке результативно замкнул прострел с правого фланга от Хобленко.

Отметим, что это 7-й матч Черноморца из 9 в этом сезоне, который завершился со счетом 1:0

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 4 октября

Черноморец – Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Шевцов

Черноморец: Рудько – Кисиль, Скиба, Жаржу (75 – Лацабидзе), Удод – Ермаков (61 – Васильев) – Петряк (61 – Янаков), Габелок (86 – Шевцов), Пшеничнюк (61 – Кайо), Бутко – Хобленко.

Оболонь: Федоровский – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (46 – Карась) – Черненко (69 – Лукьянчук), Витенчук (77 – Мороз), Груша – Суханов, Тарануха (69 – Теслюк), Близниченко (78 – Лях).

Предупреждения: 82 – Удод, 88 – Шевцов, 89 – Мороз

После этой победы Черноморец набрал 10 баллов и поднялся на 9 строчку турнирной таблицы. В активе Оболони 5 очков и предпоследнее, 15 место.

Напомним, в 8 туре УПЛ Черноморец сыграл вничью с ЛНЗ, а Оболонь победила Ингулец, одержав первую победу в текущем сезоне чемпионата.