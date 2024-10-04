Ингулец избежал поражения от Карпат благодаря еще одному бенефису вратаря

Карпаты и Ингулец не определили сильнейшего в 9-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился нулевой ничьей.

Несмотря на непростое начало игры, ближе к середине первого тайма Карпаты перехватили инициативу и даже вышли вперед на 33-й минуте, но арбитр сразу же отменил гол из-за офсайда.

Через несколько минут после того "львы" имели еще один прекрасный случай, когда Игорь Невес с "двойничкой" постел мяч в ближний угол, но Алексей Паламарчук вовремя "сложился" и справился с его ударом.

Но самый острый момент создал Ингулец. За несколько минут до перерыва Станислав Нури-Малиш с близкого расстояния головой расстреливал ворота Алексея Кемкина, но хозяев спасла штанга.

В начале второго тайма самым ярким игроком был капитан Карпат Амброзий Чачуа. Сначала он ворвался из глубины и головой пробил в дальнюю стойку, а буквально через несколько минут забил гол, но взятие ворот снова отменили из-за положения вне игры.

Кульминация поединка произошла на 80-й минуте. Львовяне заработали пенальти. Одиннадцатиметровый удар взялся исполнять Игорь Невес, который еще не забивал в этом сезоне, но вратарь Ингульца в очередной раз спас свою команду от поражения.

Чемпионат Украины – УПЛ

9 тур, 4 октября

Карпаты – Ингулец 0:0

Благодаря этой ничьей Карпаты поднялись на 10 место, сравнявшись по очкам с Ворсклой (по 9). Ингулец, в свою очередь, остался на последней строчке.