УПЛ обратилась в УАФ по поводу исключения Днепра-1

Украинская Премьер-лига (УПЛ) обратилась в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) по вопросу отзыва аттестата Днепра-1 после голосования большинства участников чемпионата за исключение клуба из соревнований.

Об этом говорится на сайте УПЛ.

Отмечается, что четыре клуба ПФЛ, а именно Минай, Металлист 1925, Левый берег и Эпицентр, должны предоставить официальное подтверждение желания заменить Днепр-1 в УПЛ.

"В связи с тем, что СК Днепр-1 в течение последнего периода сталкивается с рядом общеизвестных проблем, но при этом не предоставил официальные письма, в которых отказывается от участия в клубных соревнованиях УПЛ, и не отвечал на официальные запросы УПЛ, сегодня состоялись общее собрание участников УПЛ, на котором обсуждались проблемы, которые вызывает такая неопределенность со стороны СК Днепр-1.

Позиция СК Днепр-1 ставит под вопрос сохранение целостности клубных соревнований УПЛ, провоцирует неопределенность во всех лигах профессионального футбола Украины и не позволяет УПЛ качественно проводить работу с потенциальными спонсорами и партнерами по будущему сотрудничеству в сезоне-2024/25.

Процедура выдачи/отзыва Аттестата на получение допуска к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/25 относится к исключительной компетенции УАФ. Поэтому на Общем собрании участников УПЛ было инициировано решение как можно быстрее обратиться в УАФ относительно проведения соответствующих процедурных действий по отзыву в СК Днепр-1 Аттестата.

В случае решения этого вопроса нужно максимально быстро получить официальные ответы четырех клубов ПФЛ (Минай, Металлист 1925, Левый Берег и Эпицентр) относительно их желания и возможности претендовать на вакантное место в УПЛ и рекомендовать УАФ выбрать один из нескольких вариантов определения клуба, заменяющего СК Днепр-1 в УПЛ", —говорится в заявлении.

Напомним, что Днепр-1 находится на грани прекращения существования. Клуб уже покинули почти все футболисты первой команды, женский и юношеский коллективы не финансируются, а руководство уже публично обменивается взаимными обвинениями.

Напомним, что во втором квалификационном раунде Лиги конференций днепряне должны сыграть против Академии Пушкаша.