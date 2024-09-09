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УПЛ объявила лучшего игрока и тренера чемпионата Украины за август

Андрій Яросименко — 9 сентября, 12:40
УПЛ объявила лучшего игрока и тренера чемпионата Украины за август
УПЛ

Эксперты Украинской Премьер-лиги определили лучшего игрока и тренера чемпионата Украины за август 2024 года.

Об этом сообщил сайт лиги.

Процедура определения состояла из двух этапов, первым комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ голосованием помогли определить квартеты претендентов в каждой номинации. От Чемпиона голосовал главный редактор Андрей Твердохлеб. Вторым этапом стало голосование болельщиков.

Лучшим игроком признали Александра Назаренко, отличившегося пятью голами и ассистом за месяц, а тренером — Руслана Ротаня, чья Александрия лидирует в таблице чемпионата, имея в активе 12 очков после 4 побед.

Результаты голосования среди игроков

  1. Александр Назаренко (Полесье) — 41%
  2. Александр Пихаленок (Динамо) — 34,5%
  3. Кирилл Ковалец (Александрия) — 12,6%
  4. Игорь Краснопир (Рух) — 11,9%

Результаты голосования среди тренеров

  1. Руслан Ротань (Александрия) — 31,7%
  2. Александр Шовковский (Динамо) — 31,3%
  3. Имад Ашур (Полесье) — 29,3%
  4. Виталий Пономарев (Рух) — 7,7%

Напомним, ранее УПЛ утвердило расписание матчей 7 тура чемпионата Украины. Поединок 6 тура Кривбасс — Шахтер перенесли из-за тревоги. По состоянию на 50 минуту "горняки" выигрывали со счетом 1:0. Появлялась информация, что матч доиграют только в 2025 году.

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