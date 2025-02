Возвращение Григорчука, Ванат забил чудо-гол. С чем вернулся чемпионат Украины

УПЛ вернулась. Хотя на улице все еще минусовая температура, высшая лига Украины уже провела первый игровой день. Мы решили рассказать о самом интересном, что произошло в 18 туре Премьер-лиги.

Скандал тура

И, по старой доброй украинской традиции, началась УПЛ не с игры, а со скандала. Рух, который в комплекте с Карпатами и так стал главным ньюсмейкером зимы, просил о переносе игры с ЛНЗ из-за вируса гриппа. Подход понятен: команда и так отдала всех лучших, а тут и из оставшихся заболело... А это большой и спорный вопрос, сколько именно заболело.

В апелляциях в УПЛ клуб говорил о 12 больных. Более того, анонс к матчу Рух выпустил в стиле "Last of us" – компьютерной игры, сюжет которой связан с вымиранием большей части мира из-за пандемии. И до игры львовян было, по меньшей мере, просто по-человечески жаль. Все выглядело, что после ситуаций 2022-23 гг., когда клубы переносили матчи просто по желанию, лига перегибает в другую сторону, заставляет играть даже в самых экстремальных условиях.

Но стартовый состав Руха получился почти оптимальным. Если помнить о январских трансферах, то по сравнению с условно сильнейшим составом львовян не хватало разве что Слюбыка и Пастуха в "старте". Да и то: это первый тур после трехмесячной паузы, почти каждая команда имеет сюрпризы такого уровня. В общем, непонятно, это у Руха все так быстро выздоровели – или клубу просто была нужна более длительная пауза, и он так хотел ее получить.

Ассист тура

Рух проиграл на своем поле ЛНЗ, чем дал очень хорошую возможность вспомнить, что в Украину вернулся Роман Григорчук.

Первую часть сезона клуб Лебединського Насінного Завода играл под руководством испанского тренера Андреса Карраско. Набрал много иностранцев, но пользы это не давало: ЛНЗ очень много проигрывал и, главное, пропускал. Из 17 матчей первой части сезона черкасцы сыграли на ноль лишь в двух: дома, против явных аутсайдеров.

Первый матч при Григорчуке принес третий "сухарь": на сложном выезде, против, повторюсь, очень серьезного состава. И если у своих ворот ЛНЗ сыграл просто надежно и качественно, то впереди решающее действие добыл благодаря великолепному разрезному пасу Яшари.

Гол тура

Динамо вторую часть чемпионата начало против Карпат. После продажи Бущана место в воротах занял Нещерет – и сердца фанатов, наверное, екало, когда после ударов львовян мяч летел совсем рядом со штангами ворот Руслана. Динамовцы, безусловно, создали больше, но Ярмоленко пришлось очень много морщиться: мяч упорно не шел в ворота. Выручили стандарт и ведущий бомбардир.

Победный гол киевляне забили со штрафного – и это становится все более значимым их козырем. В предыдущем туре с Вересом они сыграли 1:0 и победный мяч пришел также после штрафного. Ну а затем Ванат великолепно протащил мяч, разобрался с защитником и пробил без шансов для вратаря.

Все привыкли говорить в контексте перехода в топ-чемпионат о Бражко, Пихаленке, Шапаренко, но вообще Ванат идет на вторую подряд победу в бомбардирской гонке УПЛ. Классическая звезда команды – молодой форвард, который много забивает. Возможно, в офис Динамо уже поступило очень дорогое предложение за "нового Шевченко"? Поэтому и не продали Бражко.

Ляп тура

Главной сенсацией тура стало поражение Кривбасса от Вереса на своем поле. Видно, что команде тяжело без Бизиманы и Драмбаева, но самый очевидный удар он получил из-за ошибки в другой зоне.

Вратарь Маханьков просто подарил мяч Шараю во время гола, который так и остался для ровенчан победным. Интересно, что у Владислава три гола – и два из них забиты после таких подарков. В игре против Динамо ошибся Нещерет. Что ж, прессинг и умение пользоваться шансами – важнейшие умения для современного футболиста, но Вернидубу и его команде важнее собственный ляп.

Маханьков – тоже, кстати, воспитанник Динамо – вообще получил свой шанс во многом из-за трансфера Сарнавского. Бородатый вратарь уже давно в польской Лехии, и за его место конкурируют Андрей Клищук, который до 32 лет почти всю карьеру провел в низших лигах, и Маханьков. Позиция, честно говоря, с каждым из них выглядит проблемной – и на выходных Кривбасс получил удар, в том числе и из-за проблем с первым номером.

Муки тура

А заканчивался тур игрой самой богатой и самой бедной команд лиги. Левый Берег никогда (!) не покупал игрока за какие-то деньги – Шахтер же за одного форварда Элиаса из Флуминенсе выложил 17 миллионов евро. А всего год назад приехали Кевин и Марлон Гомес, по 12 миллионов за каждого – а еще раньше клуб приобрел Педриньо за 18 и Ласину Траоре за 10. Против Левого Берега вышли все эти звезды, кроме Марлона.

И что на выходе? А на выходе куча страданий. Киевский клуб отдал инициативу, ушел в оборону – и все звезды чемпиона целый час бились в эту стену (ну или форсировали берег, если вспомнить название соперника). Оказалось, что когда Сикан и Зубков уехали в Трабзон, а Судаков имеет проблемы со здоровьем, "горнякам" сильно не хватает движения. Команда слишком статична. Один мяч затолкать все же удалось, но в целом, сейчас Шахтер больше похож на борца за топ-3, а не за чемпионство.